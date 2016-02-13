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Yaşam

Yunanistan Acun Ilıcalı için kararını verdi

Ilıcalı ilan edilecek uluslararası ihaleyi kazanması durumunda kanal satın alabilecek.

13 Şubat 2016 17:08

Yunanistan'da ulusal çapta yayın yapan özel televizyon piyasasına çekidüzen vermek amacıyla hazırlanan HD yayın kalitesine sahip 4 yeni lisans verilmesine ilişkin düzenleme parlamentoda yapılan oylamayla kabul edildi

Radikal'in haberine göre, Yunanistan’da ulusal çapta yayın yapan özel televizyon piyasasına çekidüzen vermek amacıyla hazırlanan HD yayın kalitesine sahip 4 yeni lisans verilmesine ilişkin düzenleme parlamentoda yapılan oylamada 154 ‘evet’ oyu ile kabul edildi.

 

Borç 20 milyon


Düzenleme ile birlikte Yunanistan’da küçük çaplı krize sebep olan televizyoncu Acun Ilıcalı da ilan edilecek uluslararası ihaleyi kazanması durumunda kanal satın alabilecek.

İhalenin 3.5 milyon Avro açılış rakamı ile başlaması bekleniyor. Hükümete göre düzenleme ile birlikte ‘aşırı borçlanan’ kanallar ile ‘siyaset ve kanal sahipleri arasındaki çıkar ilişkisi’ sona erecek.

Maliye Bakanlığı verilerine göre mevcut özel kanalların reklam gelirlerinden kamuya olan borcu toplam 20 milyon Avro’yu buluyor.

Başbakan Aleksis Çipras, “Bütün diğer girişimciler gibi medya sahipleri vergileri ve reklam harçlarını ödemelidirler. Diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde olduğu gibi medya bir düzene girmelidir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Çipras ile yaklaşık 2 ay önce bu konuda yaptığı ayaküstü görüşmeyle gündeme gelen Acun Ilıcalı, Yunanistan’da kanal ya da frekans sahibi olmak istediğini açıklamıştı. 

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