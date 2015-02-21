T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yunanistan, AB'ye reform tedbirlerini sunacak

Yunanistan ve Euro Bölgesi'nin kurtarma planının 4 ay uzamasına yönelik anlaşmaya göre, Yunanistan kapsamlı ve geniş yapısal reformlar için taahhütte bulundu

21 Şubat 2015 01:18

Eurogrup'un cuma akşamı Avrupa Konseyi'nin internet sitesinden yaptığı açıklamada, Yunanistan ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. 

Euro Bölgesi maliye bakanları, belli koşullara uyması karşılığında Yunanistan'ın mevcut finansal yardım anlaşmasının 4 ay uzatılmasını kabul etti. Yapılan düzenleme, Yunanistan'ın uzun vadeli finansman konularının görüşülmesi için taraflara zaman kazandıracak. 

Eurogrup'un yayınladığı metinde, yardım paketinin uzatılmasıyla, mevcut düzenlemelere ilişkin değerlendirmeleri 'başarılı bir şekilde tamamlanmasının' hedeflendiği belirtildi.

Yunan yetkililer 23 Şubat Pazartesi günü, mevcut düzenlemeye bağlı olarak alacağı ilk reform tedbirlerini sunacak. Yunanistan'ın reform listesini sunmasının ardından kurumlar bu tedbirlerin uygun olup olmadığını değerlendirecek ve değerlendirmeler Nisan sonuna kadar tamamlanacak. 

Değerlendirmelerin sonucunda alınacak kararlar, Yunanistan'ın finansal yardım paketinin bir sonraki taksidini alıp almayacağını belirleyecek. 

Eurogrup, anlaşmanın ışığında Yunan yetkililerin Avrupalı ve uluslararası kurumlar ile yakın temas içerisinde çalışacaklarını söylemelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. 

Yapılan açıklamada Yunanistan'ın büyümeyi dayanıklı bir şekilde hızlandırmayı, istihdam şartlarını iyileştirmeyi, istikrarlılığı ve finansal sektörün direncini artırmayı hedefleyen geniş kapsamlı yapısal reformlar için taahhütte bulunduğu ifade edildi. 

Yunan yetkililer görüşmelerde kreditörlerine olan yükümlülüklerini tam olarak ve zamanında yerinde getireceklerini söyledi. 

 

ETİKETLER

avrupa birliğieuro bölgesiyunanistanreformtedbiranlaşma

İlgili Haberler

Yunanistan ve AB arasında anlaşma sağlandı

Yunanistan ve Euro Bölgesi, kurtarma planının 4 ay uzaması üzerinde anlaşmaya vardı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24