Yunanistan, AB'ye reform tedbirlerini sunacak

Eurogrup'un cuma akşamı Avrupa Konseyi'nin internet sitesinden yaptığı açıklamada, Yunanistan ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Euro Bölgesi maliye bakanları, belli koşullara uyması karşılığında Yunanistan'ın mevcut finansal yardım anlaşmasının 4 ay uzatılmasını kabul etti. Yapılan düzenleme, Yunanistan'ın uzun vadeli finansman konularının görüşülmesi için taraflara zaman kazandıracak.

Eurogrup'un yayınladığı metinde, yardım paketinin uzatılmasıyla, mevcut düzenlemelere ilişkin değerlendirmeleri 'başarılı bir şekilde tamamlanmasının' hedeflendiği belirtildi.

Yunan yetkililer 23 Şubat Pazartesi günü, mevcut düzenlemeye bağlı olarak alacağı ilk reform tedbirlerini sunacak. Yunanistan'ın reform listesini sunmasının ardından kurumlar bu tedbirlerin uygun olup olmadığını değerlendirecek ve değerlendirmeler Nisan sonuna kadar tamamlanacak.

Değerlendirmelerin sonucunda alınacak kararlar, Yunanistan'ın finansal yardım paketinin bir sonraki taksidini alıp almayacağını belirleyecek.

Eurogrup, anlaşmanın ışığında Yunan yetkililerin Avrupalı ve uluslararası kurumlar ile yakın temas içerisinde çalışacaklarını söylemelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yapılan açıklamada Yunanistan'ın büyümeyi dayanıklı bir şekilde hızlandırmayı, istihdam şartlarını iyileştirmeyi, istikrarlılığı ve finansal sektörün direncini artırmayı hedefleyen geniş kapsamlı yapısal reformlar için taahhütte bulunduğu ifade edildi.

Yunan yetkililer görüşmelerde kreditörlerine olan yükümlülüklerini tam olarak ve zamanında yerinde getireceklerini söyledi.