Yunanistan ve AB arasında anlaşma sağlandı

Halen devam eden Euro Bölgesi Maliye Bakanları Toplantısından iyi haberler geliyor.

Eurugroup Yunanistan ile mevcut kurtarma paketinin dört ay süreyle uzatılmasına imkan veren iki sayfalık taslak metin üzerinde anlaşmaya çok yakın.

Taslak metine göre Yunanistan pazartesi günü alacağı önlemleri içeren bir reform listesi sunacak.

Yunanistan tek taraflı kararlar ve mevcut programı ihlal eden aksiyonlar almayacak. Bunun karşılığında insani krizi derinleştirecek önlemler dört aylık süre içinde uygulanmayacak.



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ofisinden yapılan açıklamada, toplantıda ilerleme kaydedildiğini ve Euro grup toplantısında anlaşmaya yakın oldukları ifade edildi.

Avrupa Komisyonu Ekonomi Komiseri Pierre Moscovici resmi Twitter hesabından "Gelişme kaydediyoruz" şeklinde bir mesaj yayınladı.



Yunanistan tarafının, Avrupa Komisyonu Başkanı Donald Tusk'tan bugün yapılan toplantıdan bir sonuç çıkmaması durumunda pazar gününe bir zirve ayarlamasını istediği belirtildi. Ancak Tusk gerekirse zirve için toplanılabileceğini ama pazar günü için böyle bir planlarının olmadığını belirtti.

Yunanistan ve Euro Bölgesi yetkililerine göre, Eurugroup Yunanistan ile ülkenin kurtarma programını uzatabilecek anlaşmaya temel oluşturabilecek bir taslak metin hazırladı.

Öte yandan Yunanistan Mega televizyonu, bugün ülke bankalarından 1 milyar Euro çıktığına yönelik bir haber yayınladı.

Sermaye çıkışları nedeniyle salı gününden itibaren sermaye kontrollerini uygulamak zorunda kalacaktı