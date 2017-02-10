Yunanistan AB'ye rağmen Türklere 'kapıda vize' için kararlı

Yunan hükümeti, Türkiye kıyılarından Yunan adalarına geçen ve sadece Türk vatandaşlarına uygulanan "kapıda vize" işlemleriyle ilgili programın Avrupa Birliği (AB) tarafından bu yıl reddedilmesine karşı yeni girişimlerde bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı yardımcısı Yorgos Katrougalos, AB komisyonu nezdinde yaptığı yeni girişiminde, Türk vatandaşlarına uygulanan vize kolaylıklarını öngören programın aynen sürdürülmesini istedi.

Komisyon başkan yardımcısı Franz Timermans ve göçlerden sorumlu AB komiseri Dimitris Avramopulos nezdinde yapılan Yunan dışişlerinin girişiminde Yunan adalarına gelen Türk turistlerin bugüne dek hiç bir sorun yaratmadığı ve gümrük kapılarında verilen vizelerin en fazla 3 günlük olduğu anımsatıldı.

AB komisyonunun vize kolaylıklarını öngören programı bu yıl ret etmesine resmi bir neden gösterilmediyse de, bunun "Türkiye'ye göç eden Suriyeli mültecilere Türk vatandaşlığı verileceği" yolunda çıkan haber ve söylentilerin yarattığı panikten kaynaklandığı öne sürülüyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı yardımcısı Katrougalos, herseye rağmen Yunanistan'a gelmek isteyen Türk vatandaşlarına vize kolaylıklarının artırılacağını belirtti..

AB komisyondan olumlu bir yanıt geleceğine inanan Yunan Dışişleri Bakanlığının "her ihtimale karşı Türkiye'de bulundurduğu Yunan konsolosluklarına vize işlemlerini hızlandırma ve daha uzun süreli vize verme olanaklarını artırmaları için talimatlar verdiği" belirtiliyor.

Üç yıldan bu yana pilot olarak uygulanan "kapıda vize" işlemlerini öngören program sayesinde Türk kıyıları karşısındaki Midilli, Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi ve Meyis gibi Yunan adalarına yılda ortalama 1 milyon Türk vatandaşı ziyaret ediyor.

Türk turistlerin varlığından memnuniyet duyan adalar ise Türk turistlerin hiç bir sorun çıkarmadığı gibi, arkadaşlıklar kurulduğu ve Adalar'ın ekonomisini ayakta kalmasını sağladıklarına dikkat çekiyorlar.

Hükümet partisi SYRİZA'nın Midilli milletvekili Yorgos Pallis de, AB komisyonunun ret ettiği vize kolaylıklarının devam etmesi için gerekli her yolun deneneceğini ve "her şeyin henüz bitmediğini" açıklamıştı