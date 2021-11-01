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Yunanistan'a kaçamaya çalışan eski savcı ve 3 hakim yakalandı

01 Kasım 2021 15:56

Edirne'de 1 eski savcı ve 3 hakim, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Organizatörlük yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, İpsala ilçesi Kumdere kavşağında bir otomobili durdurdu.

Kimlik sorgulamalarında FETÖ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen eski hakimler M.K, T.D. ve Y.Ö. ile savcı A.P. yakalandı.

Organizatörlük yaptıkları iddia edilen Ş.T, İ.M. ve A.E. gözaltına alındı.

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