Yunanistan’a gitmek için planörle uçarak denize inen iki Türk tutuklandı

İzmir’den planör ile havalanarak Atina’ya gitmek üzere yola çıkın iki Türk yakıtları bitince Karystos yakınlarında denize iniş yaptı. Balıkçıların kurtardığı iki Türk, sahil güvenliğe teslim edildikten sonra tutuklandı.

İzmir'den planöre binerek Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmek üzere yola çıkan ve 32 ve 33 yaşlarında iki Türkiye vatandaşı Ege'deki Karystos yakınlarında denize iniş yaptıktan bir süre sonra Yunanlı balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Sözcü'nün aktardığına göre Yunanistan'ın ulusal yayın organlarından sitelerinin okuyucularına duyurduğu haberde, can yelekleri sayesinde denizin yüzeyinde duran ve balıkçıların Yunanistan sahil güvenliğine teslim ettiği iki Türk'ün mesleklerini polis olarak belirttikleri ve iltica etmek için planör ile ülkeye giriş yaptıklarını belirttiler. Tedavi için Karystos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ardından mahkemeye sevk edilen iki Türk vatandaşının tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.