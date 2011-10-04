-Yunanistan 8 milyar avroyu bekliyor LÜKSEMBURG (A.A) - 04.10.2011 - Avro Bölgesi Maliye Bakanlarının dün Lüksemburg'da yaptığı toplantıda Yunanistan'a 110 milyar avroluk kurtarma paketinin 8 milyar avroluk kısmının verilip verilmeyeceği konusunda karar çıkmadı. Avro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Yunanistan'a 8 milyar avroluk kredinin verilip verilmeyeceğine ilişkin kararın ekim ayı içinde verilmesini beklediğini söyledi. Yunanistan, AB ve IMF'nin 110 milyar avroluk kurtarma paketinin 8 milyar avroluk 6'ncı dilimini bu ay ortasına kadar alamazsa, emeklilerin ve çalışanların maaşını ödeyemeyecek, ayrıca iflasa sürüklenecek. AB'nin Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu üyesi Olli Rehn de Yunanistan'ın harcama kesintileri ve diğer önlemlerinin kurtarma paketinde belirlenen koşulları karşılamada epey mesafe katettiğini, dolayısıyla 8 milyar avro tutarındaki krediyi alacağını ifade etti. Avro Grubu Başkanı Juncker, Yunanistan'ın, Almanya dahil bazı ülkeler tarafından temerrüte itildiği söylentilerini de reddetti. Yunanistan'ın temerrüdünün bir seçenek olmadığını ve bu tür bir çözümün masada olmadığını belirten Juncker, ''Hiçbirimiz Yunanistan için temerrütü savunmuyoruz. Bundan kaçınmak için için herşey yapılacak'' dedi. Bu arada toplantıda Finlandiya'nın Avrupa Finansal İstikrar Fonuna (EFSF) katkıda bulunması için teminat almasına olanak sağlayan bir anlaşmaya varıldığı belirtildi. Finlandiya, bu tür özel bir düzenleme olmazsa Yunanistan'a daha fazla kurtarma desteği verilmesini engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu.