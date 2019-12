-YUNANİSTAN: 65 - TÜRKİYE: 76 ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası C Grubu maçında Türkiye, Yunanistan'ı 76-65 yenerek, C Grubu liderliğini sürdürdü ve gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşmaya Yunanistan Bourousis, Zisis, Spanoulis, Tsartsaris, Diamantidis, Türkiye ise Ömer Onan, Ersan, Kerem Tunçeri, Ömer Aşık, Hidayet ilk beşleriyle çıktı. Maçın ilk basketini Yunanistan Bourousis ile buldu. ''12 Dev Adam'' bu baskete Ersan ile cevap verdi ve ardından Ömer Aşık ile 4-2 öne geçti. Karşılaşmanın ilk 3 dakikası 7-7 beraberlikle geçildi. Sayı için boyalı alanı daha çok zorlayan Türkiye, periyodun son 5 dakikasına 13-9 önde girdi. Her iki takımın da hücumda zorlandığı dakikalarda sahne alan Ersan, çeyreğin bitimine 3,5 dakika kala attığı 3 sayılık basketle millileri 18-12 öne geçirdi. Çeyreğin son 2 dakikasına 20-14 Türkiye'nin üstünlüğüyle girildi. Karşılıklı boş hücumların ardından suskunluğu Semih bozarken, periyot 22-15 Türkiye'nin üstünlüğüyle sona erdi. Yunanistan, ikinci 10 dakikaya, sert alan savunmasıyla başladı. Çeyreğin ilk dakikasında Fotsis, 3 sayılık basket atarak farkı 24-20 ile 4 indirdi. Milliler bu baskete Ömer Onan ile cevap verdi ve farkı 7'ye çıkardı: (27-20). Çeyreğin ilk 4 dakikası Ersan'ın attığı basketin ardından 30-25 millilerin üstünlüğüyle geçildi. Türkiye, Ersan'ın üstün performansla oynadığı dakikalarda boyalı alan dışından bir basket daha kazanırken, Bourousis bu baskete aynı şekilde karşılık vererek farkın açılmasına engel oldu. (A) Milliler, çeyreğin son 4 dakikasına sadece 1 sayı farkla, 34-33 önde girdi. Yunanistan, çeyreğin son 3 dakikasında Schortsanitis'u kenara alarak, 3 kısayla oynadı ve Türkiye'nin sert savunması neticesinde sayı üretmekte zorlandı. Bundan faydalanan (A) Milliler, durumu 39-33'e getirdi. Yunanistan, çeyreğin son dakikasında bulduğu 2 üçlük basketle farkı 2'ye indirmeyi başardı ve ilk 20 dakika 41-39 Türkiye'nin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devre, Yunanistan'ın boş hücumunun ardından Ömer Aşık'ın smaç basketiyle başladı. İlk 2 dakika karşılıklı boş hücumların ardından 43-41 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi. 3. periyodun ilk 4 dakikasında her iki takım da sert bir oyun sergilerken, boyalı alandaki mücadele sonrasında hakem tarafından verilen kararlar zaman zaman tepkiye yol açtı. Milliler, çeyreğin son 5.40 dakikasına girilirken Kerem Tunçeri'nin attığı basketle durumu 50-41'e getirdi ve farkı 9'a çıkardı. Çeyreğin son 4 dakikasına 53-47 Türkiye önde girdi. Diamantidis, 3 sayılık basketle farkı 5'e indirirken Ersan, bu baskete aynı şekilde karşılık vererek farkın kapanmasına izin vermedi ve Semih'in smaç basketiyle fark 10'a çıktı: (60-50) ve 3. çeyrek de Türkiye'nin 65-51'lik üstünlüğüyle geçildi. Milliler, son çeyreğe de iyi savunma yaparak ve boyalı alanı rakip oyunculara iyi kapatarak başladı. Gecenin yıldızı Ersan, son 8 dakikaya girilirken bir 3 sayılık basket daha kazandırdı ve 70-54 ile farkı 16'ya çıkardı. Yunanistan farkın açılmasıyla oyun disiplinini kaybederken, Ömer Aşık, durumu 72-54'e getirdi. Boyalı alan dışından yaptığı 3 sayı denemelerinde de Türkiye'nin mükemmel savunması neticesinde sonuç alamayan Yunanistan, sayı üretememeyi son 6 dakikaya girilirken Diamantidis ile kırdı ve durumu 73-59'a getirdi. Yunanistan, Calathes'in pasında Fotsis'in topu havada tutup smaç yaparak kazandırdığı basket ve ardından tekrar Calathes ile bulduğu 2 sayıyla durumu 73-65'e getirdi ve farkı 8'e indirdi. Millilerin suskunluğu, Hidayet'in kazandırdığı 3 sayılık basketle bozuldu ve A Milli Takım, tekrar 11 sayı fark ile öne geçti. Son 2 dakikaya 76-65 Türkiye'nin üstünlüğüyle girildi. Son 2 dakikada başka sayı olmadı ve Türkiye maçtan 11 sayı farkla, 76-65 galip ayrılarak gruplardan çıkmayı garantiledi. -NOTLAR- -Kaşılaşmanın devre arasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Dimitris Droutsas, dostluk mesajı verdiler ve karşılıklı birbirlerine forma hediye ettiler. -Davutoğlu ve Droutsas, maçtan sonra da her iki takımın soyunma odalarına ziyarette bulundular. -Yunanistan'ı en son 35 yıl önce yenen A Milli Basketbol Takımı, bu geceki maçla bu şanssızlığını da kırmış oldu. -2. çeyrekte sakatlanan Semih, oynamadığı zamanlarda buz tedavisi görerek karşılaşmaya devam etti. Salon: Ankara Hakemler: Carl Jungebrand xx (Finlandiya), Alberto Pablo Estevez xx (Arjantin), Christiano Maranho xx (Brezilya) Yunanistan: Bourousis xxx 15, Zisis x 3, Spanoulis x 5, Tsartsaris x 2, Diamantidis x 8, Vougioukas x, Fotsis x 7, Perperoglou x 4, Schortsanitis x 9, Kaimakoglou x 6, Calathes x 6 Türkiye: Ömer Onan xx 6, Ersan xxx 26, Kerem Tunçeri xx 7, Ömer Aşık xxx 12, Hidayet xxx 8, Sinan x, Semih xxx 10, Oğuz xx 2, Kerem Gönlüm xx, Ender xx 5 1. periyot: 15-22 Devre: 39-41 3. periyot: 51-65 5 faule çıkan: Schortsanitis 32.10 (Yunanistan)