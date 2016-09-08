Yunanistan 49 sığınmacıyı daha Türkiye’ye gönderdi



Yunanistan, ülkeye yasadışı yoldan giriş yapmış olan sığınmacıların bir kısmını daha Türkiye'ye geri gönderdi. Yunanistan Sahil Koruma'dan bir sözcünün Alman haber ajansı dpa’ya verdiği bilgiye göre, perşembe günü itibariyle Türkiye'ye gönderilen toplam sığınmacı sayısı 49 olarak açıklandı. Bunlar arasında beş Suriyeli sığınmacının da bulunduğu belirtildi. Suriyelilerin Yunanistan‘da sığınma başvurusunda bulunmak istemediği ve Türkiye’ye gönderilmek istendikleri öğrenildi.

Sahil Koruma yetkilileri 13 sığınmacının Midilli’den Dikili’ye, beşinin Sakız adasından Çeşme’ye, 13'ünün de Güllük limanına teknelerle sevk edildiğini açıkladı. Yetkililer söz konusu göçmenlerin Afganistan, Pakistan, İran, Ürdün ve Myanmar'dan olduklarını, bunların Yunanistan'da sığınma başvurusunda bulunmadıklarını da bildirdi. Yunanistan'dan 4 ve 8 Nisan günleri de toplam 325 sığınmacı sınırdışı edilmişti.

489 kişi geri gönderildi

Yunanistan, sınırdışı uygulamalarının AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşması çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Söz konusu anlaşma yasadışı yoldan Yunanistan’a geçmiş olan sığınmacıların Türkiye’ye sınırdışı edilmesini öngörüyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana toplam 374 kişinin Türkiye’ye gönderildiği kaydedildi.

4 Nisan‘dan bu yana Türkiye’ye gönderilen her bir Suriyeli karşılığında Türkiye’den bir Suriyeliyi yasal yoldan AB ülkelerine giriş yapabiliyor. Yunanistan polisi bu anlaşma uyarınca Türkiye’ye şimdiye dek 489 kişinin geri gönderildiğini açıkladı.

Midilli, Sisam, İleryoz (Leros) ve İstanköy (Kos) adalarındaki sığınmacı kabul merkezlerinde yaklaşık 12 bin 700 mültecinin bulunduğu ancak merkezlerin sadece 7 bin 500 kişiyi alacak kapasitede inşa edildiği belirtildi. Son 24 saat içinde bu merkezlere 140 yeni sığınmacı geldiği bildirildi.