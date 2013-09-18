Yunanistan 48 saatlik genel grevde

Yunan kamu çalışanları tasarruf önlemleri kapsamında işten çıkarma planlarını protesto etmek için greve gitti. Ülkede 48 saatlik grev ilan edildi.

Pazartesi günü beş günlük iş bırakma eylemine giden ortaokul öğretmenlerine, ilkokul öğretmenleri ve üniversite öğretim görevlilerinin de katılmasıyla okul ve üniversiteler kapalı kaldı.

Avukatlar, çöpçüler ve sosyal güvenlik görevlileri de iş bırakma eylemine katıldı.

Öte yandan öğle saatlerinden itibaren tren seferlerinde de aksama bekleniyor çünkü öğle saatlerinden itibaren demiryolu çalışanlarının iş bırakması bekleniyor.

Hükümet 2014 yılının sonuna kadar 15 bin kamu çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Bu sene kızağa alınacak 25 bin memur ise işten çıkarılma tehlikesi ile karşı karşıya. Başkent Atina'da gün içinde protesto yürüyüşleri bekleniyor.

Deutsche Welle Türkçe