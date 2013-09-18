T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yunanistan 48 saatlik genel grevde

Kurtarma paketi kapsamında Troyka'nın taleplerini yerine getirmek için sıkı tasarruf önlemleri alan Yunanistan'da, kamu görevlileri greve gitti

18 Eylül 2013 15:14

Yunan kamu çalışanları tasarruf önlemleri kapsamında işten çıkarma planlarını protesto etmek için greve gitti. Ülkede 48 saatlik grev ilan edildi.
 
Pazartesi günü beş günlük iş bırakma eylemine giden ortaokul öğretmenlerine, ilkokul öğretmenleri ve üniversite öğretim görevlilerinin de katılmasıyla okul ve üniversiteler kapalı kaldı.
 
Avukatlar, çöpçüler ve sosyal güvenlik görevlileri de iş bırakma eylemine katıldı.
 
Öte yandan öğle saatlerinden itibaren tren seferlerinde de aksama bekleniyor çünkü öğle saatlerinden itibaren demiryolu çalışanlarının iş bırakması bekleniyor.
 
Hükümet 2014 yılının sonuna kadar 15 bin kamu çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Bu sene kızağa alınacak 25 bin memur ise işten çıkarılma tehlikesi ile karşı karşıya. Başkent Atina'da gün içinde protesto yürüyüşleri bekleniyor.
 
 
Deutsche Welle Türkçe

ETİKETLER

yunanistangrevkurtarma paketieylem48 saat2 gün

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24