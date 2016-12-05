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Deutsche Welle

Yunanistan 3 Türk askerin iadesini reddetti

Yunan mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan üç Türk askerinin Türkiye’ye iade edilmesi talebini reddetti. Diğer 5 asker hakkındaki kararın ise yarın verilmesi bekleniyor.

05 Aralık 2016 21:43

Yunanistan Devlet Radyosu (ERA) ve haber kanalı Skai, Yunan mahkemesinin 15 Temmuz darbe girişimine karıştığı iddia edilen üç Türk askerinin iade edilmesi talebini reddettiğini duyurdu. Skai'in haberinde diğer beş asker hakkındaki kararın ise yarın verileceği belirtildi. Fransız haber ajansı AFP'nin mahkeme yetkililerine dayandırdığı haberine göre, karara gerekçe olarak söz konusu askerlerin Türkiye'de can güvenliklerinin bulunmaması gösterildi.

Askerlerin avukatı Stavrula Tomara, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Karardan büyük memnuniyet duydum, iade edilmemeleri gerekirdi… Mahkeme tarafsızdı” dedi. Askerlerin avukatları, diğer 5 askerin de Türkiye'ye iade edilmeyeceğini tahmin ediyor.

Avukatların verdiği bilgilere göre, askerler mahkemeye iade edilmeleri durumunda hayatlarının tehlikeye gireceğini anlattı. Buna kanıt olarak da mahkemede, Türkiye'de tutuklanan diğer askerlerin işkence gördüğüne ilişkin bilgi ve videolar gösterildi. Yunan medyasındaki haberlere göre, kaçan askerlerin ailelerinin kovuşturulduğu ve tehdit edildiğine işaret eden Atina’daki savcılık askerlerin iade edilmemesi çağrısında bulundu.

Dedeağaç'a kaçmışlardı

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından iki binbaşı, dört yüzbaşı ve iki astsubay, askeri bir helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç kentine kaçmıştı. Yunanistan'a sığınma başvurusunda bulunan askerlerin talebi, Atina merkezli İltica Komisyonu tarafından ekim ayında reddedilmişti. Askerlerin avukatı Yorgo Stamatopulos, talepleri reddedilen askerlerin başka hukuki yollara da başvurma şansının olduğunu ve böylece iltica talepleriyle ilgili sürecin uzayabileceğini dile getirmişti. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras da iade talebiyle ilgili olarak Yunan yargısının karar vereceğini vurgulamıştı.

Türk hükümeti ise darbe girişimine karıştıklarıiddiasıyla askerlerin derhal iadesini talep ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/Reuters/dpa/JD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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