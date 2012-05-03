Yunanistan 12 AIDS hastasını teşhir etti!

Yunanistan'da 6 Mayıs'taki seçimler öncesi AIDS hastası 12 kadının polis tarafından teşhir edilerek siyasi malzeme yapılması tepkilere neden oldu. Yunan bakan, "Fotoğrafların yayınlanması yasal" diyerek kendini savundu. Bazı gazeteler ise, "12 AIDS bombası" başlığıyla çıktı.

Euro Bölgesi'ndeki ekonomik krizle birlikte büyük bir mali sıkıntı yaşayan Yunanistan'da 6 Mayıs pazar günü erken genel seçimler yapılacak. Seçimlerde, halka vaadlerinde inandırıcı olamayan Yunan politikacılar yeniden seçilmek için tuhaf yöntemler kullanmaya başladı.

Yunanistan'da belgeli olmak şartıyla hayat kadını olarak çalışmak serbest. Ancak özellikle başkent Atina'da belgesi olmadan birçok hayat kadının çalıştığı da biliniyordu. Yunanlı yetkililer yıllarca buna göz yumdu. Ancak seçimler öncesi Yunan polisi Atina'da hayat kadınlara yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda izinsiz çalışan 100 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların 12'sinde ise, AIDS hastalığına rastlandı. İşte bu noktada polis ilginç bir yönteme başvurdu.

'Amacımız erkekleri korumak'

Söz konusu 12 AIDS'li kadının fotoğrafları yayınlanarak teşhir edildi. Erkeklerin bu kadınlarla ilişkiye girmeleri ve daha önce ilişkiye girenlerin tedbir alması istendi. 12 kadının kurban seçilerek polis tarafından teşhir edilmesi Yunan kamuoyunda büyük tepki alınca Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis, ""Fotoğrafların yayınlanması yasal" diyerek, hayat kadınlarıyla ilişkiye giren erkeklerin bu konuda uyarılmalarının doğal olduğunu savundu.

Yunan polisi, AIDS hastası olan kadınların, birçok erkekle korumasız ilişkiye girdiklerini itiraf ettiklerini belirtti. Bazı gazeteler ise, polisin teşhir fotoğrafını yayınlayarak

'AIDS'li 12 bomba' başlığını attı.

Atina'da 'temizlik' operasyonu

"Eliamep" adlı düşünce kuruluşundan George Tzogopoulos, seçim öncesi hayat kadınlarına yönelik operasyonun tamamen bir seçim taktiğini oldunu belirterek, "Bu operasyonun bir seçim taktiği olduğu çok açık. Mevcut hükümet seçmenlere "Atina" için bir şeyler yaptığını bunun bir "temizlik" operasyonu olduğunu göstermek istiyor" dedi.

Kamuoyu yoklamalarında PASOK'un seçimi kaybedeceği sonucu çıkıyor. Ekonomik krizden bunalan Yunan halkı sağ ve aşırı sağa yönelmiş durumda.