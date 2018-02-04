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Yunan veteran futbolculardan, Ayvalık'taki ihtiyaç sahiplerine yardım

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’de, Ayvalıkgücü Belediyespor'un veteranları ile Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki futbol kulüplerinden Pallesviakos'un veteranları, dostluk maçı yaptı

04 Şubat 2018 19:45

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’de, Ayvalıkgücü Belediyespor\'un veteranları ile Yunanistan\'ın Midilli Adası\'ndaki futbol kulüplerinden Pallesviakos\'un veteranları, dostluk maçı yaptı. Emektar Yunan futbolcular, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlayıp, getirdikleri yardım paketlerini Ayvalık Şefkat Evleri Derneği’ne teslim etti.
Ayvalık Belediyesi’ne ait Sarızeybek Sosyal Tesisleri’ndeki halı sahada yapılan dostluk maçında, Midilli’deki futbol kulüplerinden Pallesviakos veteranları, Ayvalıkgücü Belediyespor\'un vetaranlarını 2-3 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında, her iki takımın oyuncuları birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek, Ege’nin iki yakası arasında kurulan \'dostluk köprüsü\'ne örnek oluşturdu.
YARDIM PAKETLERİYLE GELDİLER
Pallesviakos\'un veteranları, Ayvalık\'taki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere beraberinde getirdikleri yardım paketlerini, Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı\'ya teslim etti.
Ege’nin her iki yakasında \'gönül köprüsü\' kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Cavlı, “Yunan dostlarımız, beraberinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini getirdi. Kendilerine müteşekkirim” dedi.
Yunanistan’ın Midilli Adası spor kulüplerinden Pallesviakos’un Onursal Başkanı Yorgos Ampelikiotis ise “Bundan sonraki programlarda, Ayvalık’ta yapacağımız bu tür müsabakalarda Ayvalık Şefkat Evleri Derneği’ne sürekli aynı destekleri vereceğiz” diye konuştu.
​Pallesviakos Vetaran Takımı\'nın kaptanı Stalios Balis de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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