T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yunan uçakları Türk hava sahasını ihlal etti ANKARA (A.A)

20 Ekim 2011 13:58

-Yunan uçakları Türk hava sahasını ihlal etti ANKARA (A.A) - 20.10.2011- Yunanistan savaş uçaklarının Türk hava sahasını birz kez ''ihlal ettiği'' ve Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların, uluslar arası hava sahasındaki uçuşlarına karşı ''önleme'' uçuşu yaptıkları belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 18 Ekim günü Yunanistan'ın Tanagra meydanından kalkan ve anılan ülkeye ait iki adet M-2000 savaş uçağı, Didim/Aydın kuzeybatısında, hava sahasını 30 saniye süre ile bir kez ihlal etti. Açıklamada ayrıca, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra eden Türk F-16 uçaklarının Yunanistan'ın Tanagra meydanından kalkan M-2000 uçaklarının ''önleme'' uçuşuna maruz kaldığı kaydedildi. Yunan jetlerinin, aynı gün değişik saatlerde iki kez tekrarladığı önleme uçuşları hakkında Dışişleri Bakanlığı'nın bilgilendirildiği belirtildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24