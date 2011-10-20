-Yunan uçakları Türk hava sahasını ihlal etti ANKARA (A.A) - 20.10.2011- Yunanistan savaş uçaklarının Türk hava sahasını birz kez ''ihlal ettiği'' ve Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların, uluslar arası hava sahasındaki uçuşlarına karşı ''önleme'' uçuşu yaptıkları belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 18 Ekim günü Yunanistan'ın Tanagra meydanından kalkan ve anılan ülkeye ait iki adet M-2000 savaş uçağı, Didim/Aydın kuzeybatısında, hava sahasını 30 saniye süre ile bir kez ihlal etti. Açıklamada ayrıca, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra eden Türk F-16 uçaklarının Yunanistan'ın Tanagra meydanından kalkan M-2000 uçaklarının ''önleme'' uçuşuna maruz kaldığı kaydedildi. Yunan jetlerinin, aynı gün değişik saatlerde iki kez tekrarladığı önleme uçuşları hakkında Dışişleri Bakanlığı'nın bilgilendirildiği belirtildi.