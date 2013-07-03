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Yunan uçağından hava sahası ihlali

Ege semalarında 1 Temmuz sabahı görülen Yunanistan'a ait uçak, yaklaşık 6 dakika süreyle Türkiye hava sahasını ihlal etti

03 Temmuz 2013 14:13

İzmir Karaburun açıklarında 1 Temmuz günü saat 08.37'de gökyüzünde görülen Yunanistan'a ait uçak, yaklaşık 6 dakika süreyle Türkiye hava sahasını ihlal etti.

Genelkurmay Başkanlığı İnternet sitesinden alınan bilgiye göre, olay, 'Yunanistan'a ait tipi tespit edilemeyen bir hava aracının, Sakız Adası Kuzeydoğusunda hava sahamızı 6 dakika süre ile 1 kez ihlal ettiği tespit edilmiştir' şeklinde duyuruldu. Genelkurmay Başkanlığı'nın Yunanistan'a uyarıda bulunması için ihlal dosyasını Dışişleri Bakanlığı'na ilettiği belirtildi.

 

Kardak’ta Yunan botu

 

-Yunanistan’a ait 1 (bir) adet lastik bot 08.36 08.42 saatleri arasında, (bir) adet Sahil Güvenlik Botu 08.35  08.58 saatleri arasında, Kardak Kayalıkları bölgesinde kara sularımızı ihlal etmiştir.

-Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının, Ege Denizi’nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra eden F-16 uçaklarına, Yunanistan’ın Limni meydanından kalkan F-16 uçakları tarafından 1 kez önleme yapılmıştır.

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