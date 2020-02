Yunan turistler, alışverişe Ayvalık'a geliyor

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde her hafta Perşembe günleri kurulan semt pazarına Yunanistan\'ın Midilli Adası\'ndan gelen turistler, tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

​Ayvalık’ta Perşembe günü kurulan semt pazarı, Yunanlıların akınına uğruyor. Perşembe günleri Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan 4 gemiyle ilçeye bu hafta bin 600 kişinin geldiği belirtildi. Ayvalık’ta turizm sezonu son günlerini yaşarken Yunanlı turistler ilçe esnafının can simidi oldu. Döviz kurundaki artış nedeniyle Perşembe günleri semt pazarına Yunanlı turistlerin ilgisi yoğun oldu. A\'dan Z\'ye tüm ihtiyaçlarını karşılayan turistler, özellikle tekstil ürünlerine rağbet gösterdi.

Ayvalık-Midilli arasında yolcu taşıyan katamaran sahibi ve kaptanı Ali Jale, Yunanlıların her hafta semt pazarına akın ettiklerini söyledi.

Bu hafta yolcu sayısında rekor kırıldığını ifade eden Jale Tur sahibi Ahmet Jale ise, “Yunan turistlerin gelişleri havaların soğumasına kadar devam eder. Yunan turistler yanlarında getirdikleri bavulları ve çantaları dolduruyorlar. Bunun yanında Ayvalık’tan PVC kapı, pencere ve ahşap ev malzemeleri de alıyorlar. Bu alışveriş çılgınlığının sebebi ise paralarının değerli olması\" dedi.

