Yunan tenordan dostluk mesajları

Operaya kattığı Akdeniz ezgileriyle geniş bir hayran kitlesine sahip ünlü Yunan tenor Mario Frangoulis, Türk ve Yunanlar arasında birçok benzerlik bulduğunu belirterek, "Türkiye'yi Yunanistan ile ayıran sadece deniz ve bazı politikalar" dedi.



Mario Frangoulis, Türkiye'nin başarılı sopranolarından Meyra ile yarın akşam Turkcell Kuruçeşme Arena'da vereceği konser öncesi Radisson SAS Bosphorus Oteli'nde basın toplantısı yaptı.



Frangoulis, daha önce verdiği bir açıkhava konseri ile Türk müzikseverlerle buluştuğunu anımsatarak, bir kez daha İstanbul'da bulunduğu için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Daha önceki konserinde Türk-Yunan dostluğunu ilk kez paylaştığını ve bu durumun kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Frangoulis, "Bu güzel ülkede, trafiği yoğun ama çok sıcakkanlı insanların olduğu bu güzel şehirde, Türk insanlarında kendi ülkemden birçok benzerlik buldum. Türkiye'yi Yunanistan ile ayıran sadece deniz ve bazı politikalar ama ben politik konulara girmeyeceğim. Buraya şarkı söylemeye, müziğe ve yaşama tutkumu paylaşmaya geldim. Benim için en önemlisi Meyra gibi yetenekli, muhteşem insanlarla aynı sahneyi paylaşmak" diye konuştu.



Frangoulis, yarın akşam vereceği konserdeki programın sadece opera eserlerinden oluşmadığını, opera ile insanlar arasındaki boşluğu doldurmaya, bir köprü olmaya çalıştıklarını kaydetti. Konser programının klasik bir altyapıya sahip olduğunu, ancak "Operadaki Hayalet", "Sefiller" ve "Batı Yakasının Hikayesi" gibi müzikallerden eserlerin yanında yeni şarkılarını da seslendireceklerini belirten Frangoulis, oluşturdukları programla genç insanlara da seslenmeyi amaçladıklarını ifade etti.



Frangoulis, konserde yağmur yağmamasını umduğunu ifade ederek, "Yarın akşam umarım hava güzel olur. Bize yardımcı olur. Çünkü repertuvarımızda 'Singing In The Rain' yok" dedi.



Justin Hayward ve Jose Carreras'tan etkilendim



Dünyaca ünlü birçok isimle düetler yapan Mario Frangoulis, "beraber şarkı söylemekten en çok keyif aldığı sanatçının kim olduğuna" ilişkin soru üzerine, beraber sahne aldığı sanatçılar arasında en çok Justin Hayward ve Jose Carreras'tan etkilendiği söyledi.



Frangoulis, Hayward'tan müzikal başarısının yanında "mütevazı ve yalın kişiliği", kendi de lösemi hastası olan ve bu hastalığı yenen Carreras'tan ise lösemili çocuklar yararına kurduğu vakıf ile yaptığı yardımlar nedeniyle etkilendiğini ifade etti. Yeni nesil yıldız tenor ve sopranoların, dünyada meydana gelen olaylara karşı duyarlı olduklarını ve birtakım gönüllü çalışmalar yaptıklarını belirten Frangoulis, kendisinin de Nobel Barış Ödülü sahibi Betty Williams'ın dünya çocuklarına yardım için kurduğu organizasyonda barış elçisi olarak yer aldığını söyledi.

Frangoulis, dünyada meydana gelen savaş ve çatışmalara da dikkati çekerek, müziği ile elinden geldiği kadar bu konuda duyarlılık yaratmaya çalıştığını ifade etti.



Kafkaslar'da yaşanan son gelişmelere ilişkin yorumları sorulan sanatçı, barış ve kardeşliğin vurgulandığı olimpiyatlar sırasında böyle bir olayın yaşanmasının kendisine göre bir suç olduğunu vurguladı. Frangoulis, "Bu bir utanç ve her zaman oluyor. Bunu durdurmak konusunda duyarlı olmalıyız. Politikacı değilim ama elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım" dedi.



Metropolitan Opera'da sahne almak isterim



Yunanistan Antik Tiyatro, Efes ve La Scala'da verdiği konserleri unutamadığını dile getiren Frangoulis, şöyle konuştu:

"Bundan sonda Metropolitan Opera'da sahne almak isterim. Bazı rollere çalışıyorum. Tosca benim için güzel bir karakter olurdu. Aryalarını söyleyebiliyorum ancak role çalışmam gerek. Benim için gündemde 2009 için ölümünün 50. yılında tenor Mario Lanza'ya adadığım son albümüm "Passione" ile çıkacağım büyük bir ABD turnesi var."



Türkçe şarkı bir sonraki konserde



Mario Frangoulis, yarın akşam Türkçe şarkı söylemeyeceğini, bunu Meyra'nın yapacağını belirterek, Türkçe şarkı söylemeyi daha önce denediğini ancak telaffuzunda başarılı olamadığını, prova vaktinin bol olduğu başka bir konserde Türkçe şarkı söyleyebileceğini ifade etti. Büyük annesinin İstanbul'da doğup büyüdüğünü ve kendisine İstanbul ile

ilgili pek çok şey anlattığını kaydeden Frangoulis, "Hayatta olsaydı bana bu konuda yardımcı olabilirdi. Bu ülkeyi sevmemde çok etkisi oldu" diye konuştu.



Meyra



Sanatçı Meyra da Mario Frangoulis gibi bir dünya starıyla birlikte konser vereceği için duyduğu heyecan ve mutluluğu anlatarak, "Bu konser benim kariyerim için de çok önemli olacak. Bundan sonra da onunla söylemek isterim" dedi. Pavarotti'nin tahtına en yakın aday olarak gösterilen Mario Frangoulis'e, Kuruçeşme Arena'da yarın akşamki konserde Meyra ile şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki Borusan Filarmoni Orkestrası ve İstanbul Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Londra-Liberty Stadium'da Elton John ile gerçekleştirdiği düeti oldukça ses getiren Mario Frangoulis, "Sometimes I Dream" ve "Vincero Perdero" adlı parçalarıyla da dünya müzik listelerinde birçok kez birinci oldu ve albümü en çok satanlar arasında yer aldı. Frangoulis, "Mario sings Mario-Passione" adlı son albümündeki "The Greatest Reward" adlı parçada Celine Dion ile de düet yaptı.