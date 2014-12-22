Yunan tekstili zor günler geçiriyor



Moda tasarımcısı Christos Bibitsos’un tekstil atölyesinde dikiş makineleri aralıksız faaliyette. Atölyede çalışan 20 kadın, kesim tasarımından paketlenmeye hazır erkek gömleğine, iç çamaşırından tişörte ve mayoya kadar her şeyi üretiyor. Tüm bu ürünler burada, ‘Modus Vivendi’ firmasında imal ediliyor.

Bibitsos şu anda Yunanistan’ın en tanınan erkek iç çamaşırı üreticisi denebilir. Selanikli modacı, Yunan giyim sektörünün inişli çıkışlı son yirmi yılına şahit olmuş bir isim. Yunan tekstili ve giyim sanayinin acıklı bir hikayesi olduğunu söyleyen Bibitsos, tüm dünyada geleneksel olarak Yunan kumaşından daha kaliteli bir kumaş bulunmamasına rağmen güzel günlerin geçmişte kaldığını ifade ediyor. Buna yanlış vergi politikası uygulayan siyasilerin neden olduğunu savunan Bibitsos, Yunan tekstil sanayinin Bulgaristan ve Türkiye’ye yerleşmesine maddi olarak destek verildiği görüşünde.

Bibitsos'un başarısı

Yaşanan kriz neticesinde sipariş veren çok sayıda firma, mamüllerini daha ucuza üretim yapan üçüncü dünya ülkelerine kaydırdı. Yunan iş piyasasının bir anda çöküntüye uğramasına neden oldu bu durum. Giyim sektörünün önde gelen çok sayıda ismi yaşanan gelişmeler sonrasında havlu atmak zorunda kaldılar. Modacı Christos Bibitsos’un başarısı tam bir istisna. Bir sebebi var tabi ki bu başarının. İç pazardaki çöküş üzerine imal ettiği ürünlerini kendi ülkesinde satamayan Bibitsos süratle dış pazarlara yönelmiş. Zamanında kendi markasına yatırım yaptığı için de, bu şekilde ayakta kalmayı başarmış.

‘Modus Vivendi’ adlı markasını 1989 yılında kurduğunu belirten Bibitsos, sektör olarak en büyük hatalarının kumaş seçimi ve tekstil üretiminde her zaman çok iyi olmalarına rağmen, hep dışarıdan sipariş alarak üretim yapmaları olduğunu ifade ediyor. İç çamaşırı üreticisi Bibitsos’un cirosu son beş yılda on kat artmış. Özellikle internet üzerinden satışlarda patlama yaşanıyor. Ancak ünlü modacının Almanya’ya yönelik satışlarda şaşırdığı bir durum var. İngiltere, Fransa, Amerika ve Avustralya’ya yönelik toptan satışlarının çok iyi gittiğini belirten Bibitsos, Alman pazarını ise hiç anlamadığını vurguluyor. İnternet üzerinden yapılan satışlarda Almanya’dan sipariş veren müşterilerinin birinci sırada olduğunu kaydeden modacı, Alman toptan piyasasının ise çok çekingen ve güvensiz olduğu görüşünde.