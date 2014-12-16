Yunan solu iktidara yürüyor



SYRIZA koalisyonunun ve Sinaspismos Partisi'nin Lideri Aleksis Tsipras yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında şu an iktidarda olan en yakın rakibi muhafazakar Yeni Demokrasi‘nin en az üç puan önünde bulunuyor. Yeni Demokrasi Genel Başkanı, Başbakan Antonis Samaras’ın Cumhurbaşkanlığı Adayı Stavros Dimas’ın seçilme şansı az da olsa var. Bunun için 300 sandalyeli parlamentoda, birinci ya da ikinci seçim turunda en az 200, olası bir üçüncü turda ise en az 180 oy alması gerekiyor Eski Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi Dimas’ın. Ancak bu düşük bir ihtimal gibi görünüyor çünkü muhafazakar ve sosyal demokratlardan oluşan iktidarın meclisteki sandalye sayısı 154.

Başbakan Samaras’ın, normal seçim takvimine göre 2016 yılında yapılması planlanan parlamento seçimlerini öne çekme niyeti sürpriz olarak nitelendiriliyor. Bonn Üniversitesi’nden Siyaset Bilimci Lazaros Miliopoulos, Deutsche Welle’ye yaptığı açıklamada Samaras’ın bu kararla bir kumar oynadığını belirterek, Yunanistan’ın, Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası’ndan oluşan troyka ile yürüttüğü görüşmelerde çok ciddi yapısal reformların gündemde olduğunu ve Samaras'ın, bir seçim yenilgisi ve troyka ile görüşmeleri bundan böyle Sol Parti'nin yürütmesi riskini göze alarak, bu reformları hayata geçirmeden önce halkın desteğini aradığını dile getirdi.

Euro para birimini kullanan ülkelerin maliye bakanları geçen hafta aldıkları bir kararla Yunanistan’a yönelik yardım programının iki ay daha uzatılmasını kararlaştırdılar. Ancak troykanın sene sonuna dek açıklanması beklenen Yunanistan raporunun gecikeceğinin anlaşılması üzerine, şu an yürürlükte olan kurtarma paketinin 1 milyar 800 milyon euroluk kısmı Yunan bütçesine aktarılmıyor. Olası bir sol iktidarın troyka ile yürüteceği görüşmelerin nasıl olacağı da merak konusu.

SYRIZA iktidarda değişir mi?

Sol ittifak SYRIZA tarafından yapılan açıklamalarda, iktidara gelinmesi durumunda Avrupa Birliği ile imzalanan yürürlükteki anlaşmaların feshedileceği, özelleştirmelerin, maaş kesintilerinin ve diğer tasarruf önlemlerinin iptal edileceği ifade edilmişti. Siyaset Bilimci Lazaros Miliopulos ise SYRIZA’nın iktidara gelmesi halinde tavrını yumuşatacağı görüşünde. SYRIZA’nın söylemlerinde bir süredir değişim görüldüğünü kaydeden Miliopoulos, bu ittifakın, içinde olduğu ilişkiler ağı üzerinden sorumlu bir yönetim anlayışının hazırlığını yaptığını öne sürdü.

SYRIZA’nın genç lideri Aleksis Tsipras’ın söylemleri ise oldukça sert. Son olarak Girit Adası’nda yaptığı bir konuşmada, iktidara gelmeleri durumunda müziği kendilerinin yapacağını ve troykanın kendilerinin belirlediği tempoya ayak uydurmak zorunda kalacağını dile getirdi. Almanya Güneydoğu Avrupa Toplumu’nun İkinci Başkanı Heinz Jürgen Axt, SYRIZA’nın olası iktidarında, troyka ile yürütülen görüşmelerin çıkmaza girebileceğini ve bunun sonucu olarak Yunanistan’ın Euro bölgesinden çıkabileceğini belirtiyor.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ise, Başbakan Samaras’ın olası bir erken seçim kararını olumsuz değerlendirmedi. Siyasi Bilimci Heinz Jürgen Axt’a göre, Schäuble’nin amacı zaten çok hassas olan Yunan ekonomisini kötü etkilememek. Axt, erken seçim söylentilerinin başlamasından bu yana Yunan para piyasalarının tedirgin sinyaller vermeye başladıklarını, hisse senetlerinin değerinin düştüğünü ve piyasaların büyük bir baskı içinde bulunduklarını vurguluyor.