Yunan Savunma Bakanı: Bizde değil de İstanbul'da mı olsun?

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, ABD’ye Yunanistan’da 3 yeni askeri üs kurmasını teklif ettiği iddiaları hakkında açıklama yaptı. Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre Kammenos iddialara şöyle yanıt verdi: ''“Türkiye’den gidecek Apache helikopterlerinin, Volos’ta misafir edilmelerini istediler. Bu da 360 ailenin Volos’a gelmesi ve ekonomiye katkıda bulunması anlamına gelir. ABD’nin helikopterlerinin İstanbul’da konuşlandırılmalarını mı tercih ederdik”

Kırbaki'nin haberine göre Kammenos ABD'nin Yunanistan üzerinde kalıcı üsler açması yerine NATO üslerinin bulunduğu Larisa, Volos ve Dedeağaç’ta ABD'ye kolaylık sağlanmasını önerdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Kammenos ABD’nin insansız hava araçlarının Larisa’daki hava üssünde konuşlanmalarına da değindi. Kamenos “Bunların İzmir’de konuşlanmalarını mı tercih ederdik” ifadesini kullandı

Kammenos aşırı sağcı bir bakan olarak biliniyor.