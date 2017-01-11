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Yunan savcı Türk askerlerinin iadesine karşı

Yunanistan Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan sekiz Türk askerinin iade edilmemesini talep etti.

11 Ocak 2017 02:11

Yunanistan Yüksek Mahkemesi 15 Temmuz darbe girişiminde Yunanistan'a kaçan sekiz Türk askerinin itiraz başvurularını görüşmeye başladı. Yunan basınına göre savcı Vasiliki Theodorou, Türk askerlerinin iade edilmemesini talep etti. Savcı Theodorou Türkiye'nin askerlerin iadesine yönelik başvurusunun 'genel ve belirsiz ifadeler içerdiğini, net ve açık olmadığını' gerekçe göstererek başvurunun kabul edilemeyeceğini savundu. Yunan savcı başvurunun kabul edilmesi halinde Türkiye'de adil bir yargılama süreci olmayacağı gerekçesiyle sekiz askerin iade edilmemesini talep etti. Türkiye'de idam cezasının getirilmesi yönünde gündeme gelen tartışmalar da askerlerin iadesine itiraz gerekçesini oluşturuyor.

Kararın 23 Ocak'ta verilmesi bekleniyor

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında helikopterle Yunanistan'a kaçan sekiz Türk askeri sığınma talebinde bulunmuş, Türk hükümeti ise askerlerin iadesi için başvurmuştu. Atina'da görülen farklı mahkemelerde askerlerin üçünün iadesine beşinin ise iade talebinin reddedilmesine hükmedilmişti. Yunanistan Yüksek Mahkemesi iadesine karar verilen üç askerin temyiz başvurusunu ve Türkiye'nin iade talebi reddedilen beş askerle ilgili karara yaptığı itirazı değerlendirecek. Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin kararını 23 Ocak'ta vermesi bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, DK/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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