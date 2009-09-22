Yunan şarkıcının seyirci şoku

Dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Angela Dimitriou Bodrum da 3 bin kişilik konser alanında sadece 50 kişi toplandığını öğrenince sahneye 75 dakika geç çıktı.



Zihinsel ve bedensel engelliler yararına düzenlenen etkinlik kapsamında Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde sahneye çıkan dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Angela Dimitriou seyirci şoku yaşadı. 3 bin kişilik konser alanında sadece 50 kişi toplandığını öğrenen Yunan sanatçı, sahneye 75 dakika geç çıktı. Sahneye vokalistlerini çıkaran Yunanlı sanatçıyı protesto eden bazı müzikseverler konser alanını terk etti.



Dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Angela Dimitriou'nun zihinsel ve bedensel engelliler yararına düzenlenen etkinlik kapsamında Bodrum Kalesi'nde verdiği konser fiyaskoyla sonuçlandı. Günler öncesinden duyurusu yapılan ve bilet fiyatları 65 TL olarak belirlenen konseri izlemeye Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Yaşar Yıldız ve Bodrum Sağlık Vakfı Müdürü Şafak Yaşar'ın yanı sıra sadece 50 kişilik grup geldi. 3 bin kişilik konser alanının neredeyse tamamı boş kaldı.

Dünyanın 65 ülkesinde çeşitli konserler veren Yunan şarkıcı Angela Dimitriou, seyircinin azlığını görünce şoke oldu. Devreye Dimitriou'nun vokalistleri girdi. Saat 20.30'da başlayacağı duyurulan konser rötar yaparken, iki vokalist Dimitriou'nun sevilen şarkılarını seslendirip durumu kurtarmaya çalıştı. Sahneye vokistlerini çıkaran Yunanlı sanatçıyı alkışlarla protesto eden bazı müzikseverler konser alanını terk etti. Alanda sadece Yunanistan'ın İstanköy (Kos) ve Rodos adalarından gelen turistler kaldı. Organizatörlerin telefonla seyirci çağırdığı iddia edildi. Yaklaşık 1 saat sonra alandaki seyirci sayısı ancak 130'a ulaştı. Sahneye 75 dakika geç çıkan Yunan şarkıcı Dimitriou, herşeye rağmen söylediği Türkçe ve Yunanca şarkılarla hayranlarını coşturmayı başardı.



Dimitriou'nun söylediği `Magopay', `Seviyorum', `Benim Güzel Manolyam', `Veresiye Kalmadı' ve çeşitli oyun havalarına Türk ve Yunan müzik severler birlikte oyunlar oynayıp göbek atarak eşlik etti. Dimitriou yaklaşık bir buçuk saat kaldığı sahnede seyirciyi coşturmayı bildi. Gergin başlayan konser eğlenceli biterken, sanatçı yaşadığı seyirci şokunu, ``Doğrusunu isterseniz, Türkiye'de çok sevildiğimi, Türkleri çok sevdiğimi biliyorum. Sanatçılar zaman zaman böyle hoş olmayan sürprizlerle karşılaşabilir. Sahneye geç çıktığım için özür dilerim. Biraz daha kalabalık olursa daha iyi eğleniriz diye düşünmüştük. Ancak bir avuç hayranım da olsa bana inanılmaz bir gece yaşattınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bodrum'da önümüzdeki yıllarda yine konser vereceğim. Sanat aracılığıyla kültürleri ve insanları birbirine çok iyi kaynaştırabiliyoruz'' dedi.



Konserden elden edilen gelirin ne kadarının engelliler vakfına verileceği öğrenilemedi.



