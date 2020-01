Dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Demis Roussos hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Demis Roussos, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya çapında albümleri 60 milyona yakın satan Roussos,un Atina’da kaldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

15 Haziran 1946'da Mısır'da doğan Roussos 69 yaşındaydı.

Roussos'un h ayatı

Annesi Olga, (asıl adı Nelly Mazloum) bir dansçı ve oyuncu idi. Demis, doğduğu ülke olan Mısır'dan Yunanistan'a döndükten sonra müzikle ilgilenmeye başladı. Ailesinin müzikli gösterilerine piyano, gitar ve trompet çalarak katılıyordu. Dönemin popüler müzikleri olan İngiliz pop şarkılarını coverlayan The Idols ve We Five adlı gruplara katıldı.



1968'de Aphrodite’s Child grubunda önce şarkı söyleyerek, daha sonra bas gitar çalarak ünlenmeye başladı. Grup yaptığı üç albümle ve "Rain And Tears", "Marie Jolie" gibi daha sonra Roussos'un solo hayatında da söyleyeceği şarkılar ile büyük başarılar kazandı. 3. albümleri 666 kült statüsüne erişti. Grup içindeki anlaşmazlıklar grubun dağılmasına neden oldu. Vangelis, new age müziğine doğru kayarken Demis Roussos Aphrodite's Child'ın ilk dönemlerindeki gibi pop müzikte devam etmek istedi.



1971'de Roussos'un ilk albümü Fire and Ice (ya da bazı versiyonlarında adı "On The Greek Side Of My Mind") yayınlandı. Albümden çıkan Lucas Sideras'ın da bateride olduğu "We Shall Dance" sanatçının ilk büyük solo hiti oldu ve bu şarkı tüm Avrupa'yı turlamasına neden oldu. Albümde gitarist Silver Koulouris de ona eşlik ediyordu. 1972'de yeni hiti "My Reason" yayınlanır ve şarkının başarısıyla Olympia'da konser verdi.



1973 tarihli Forever And Ever albümü ise Roussos'un en büyük albümü oldu. "My Reason"'ın yanında "Goodbyle My Love Goodbye", "My Friend The Wind", "Forever And Ever" gibi hitleri de bu albümdeydi. Albüm tüm Avrupa'da iki milyona yakın sattı. 1974'te de yeni albüm "My only fascination" yayınlandı. Roussos büyük bir hızlı Avrupa'da birçok dergiye röportaj verip, konserlere çıkıyordu. 1975 yılında Demis Roussos bir erkek çocuk sahibi oldu.



1970'lerin sonlarına doğru arka arkaya "Souvenirs", "Happy to be", "The Roussos Phenomenon", "Ainsi soit-il", "Magic" albümleri yayınlandı. 1977 tarihli "Magic" albümünün prodüktörü Vangelis'ti ancak albüm çok başarılı bulunmadı. 1978 tarihli "Demis Roussos" albümü Amerika'da kaydedilmişti. 1979 "Universum" ise 4 dilde söylenmiş şarkıları içeriyordu. 1980 tarihli "Man Of The World", içindeki Lost In Love şarkısı ile eski günlere yakın bir başarı kazandı.



1980'lerin başında Demis Roussos uzun süredir obezite sorunlarına bağlı olarak 147 kiloya kadar çıktı. Uzun süre bu hastalıkla savaştı ve 10 ayda 50 kilo vermeyi başardı. Uzun süre sadece bir takım konserlere çıkıp yeni materyal yayınlamadı. 1982'de "Demis" albümünü çıkardı. Bu albümde Vangelis tekrar eski dostu için çalışmıştı. 3 tane şarkıyı da o zamanlar Vangelis'in müzikal ortağı Yes vokalisti Jon Anderson yazmıştı. Albüm tekrardan Demis için başarı getirdi. Aynı yıl arkadaşı Veronique Skawinska ile birlikte obezite problemleri hakkında yazdığı "A Question Of Weight" kitabını yayınladı. O yılki bir diğer ortaklıksa Vangelis'in Blade Runner soundtrack'i için yaptığı bir şarkıya Demis'in vokal yapmasıdır.



1982'de "Attitudes" albümünü çıkardı. 1984'te tekrar Vangelis'le çalıştığı "Reflections" adlı cover albümünü çıkardı. 14 Haziran 1985'te Atina'dan Roma'ya giderken uçağı kaçırıldı. Demis ölümle burun buruna geldiği için olaydan sonra hayata daha mutlu bakan şarkılar yazmaya karar verdi ve "Time" albümünü çıkardı. "Dance of Love" şarkısı Roussos'un başarılı şarkılarından biri oldu.



1990'larda ise "Insight", "In Holland", "Immortel", "Mon Ile" gibi fazla dikkat çekmeyen pop albümleri yaptı. Sanatçı uzun süredir yeni albüm yayınlamasa da toplamalar çıkarmaya devam ediyor ve zaman zaman konserlere çıkıyordu.