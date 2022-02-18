Yunan sahil güvenliğine "sığınmacıları suya atma" suçlaması

Kamerunlu bir sığınmacı, Yunan sahil güvenliğini, kendini ve beraber yolculuk yaptığı diğer iki sığınmacıyı Türkiye kıyılarına yakın Yunanistan'ın Samos Adası açıklarında denize atmakla suçladı. Geçen yıl Eylül ayında Kamerun ve Fildişi Sahili'nden iki kişiyle birlikte Yunanistan'a geçmeye çalıştığını kaydeden şahıs, Yunan sınır muhafızları tarafından Samos Adası'ndan alınıp denize atıldıklarını iddia etti.

Alman Der Spiegel, İngiliz The Guardian, Fransız haber portalı Mediapart ve Hollanda araştırma ağı Lighthouse Reports'un haberlerine göre, denize atıldığı iddia edilen diğer iki kişi boğularak hayatını kaybetti. Bu iki kişiye ait cesetlerin daha sonra Türk yetkililer tarafından bulunduğu kaydediliyor. Yunan hükümeti ise söz konusu iddiaları reddediyor.

Gazetecilerin kanıtları neler?

"Der Spiegel" ve partner medya kuruluşları, vaka hakkında bir düzineden fazla görgü tanığıyla görüştüklerini ve tıbbi raporların, fotoğrafların ve videoların yanı sıra uydu görüntülerini de değerlendirdiklerini bildirdi. Gazeteciler ayrıca Yunan güvenlik makamlarındaki muhbirlere tarafından da haberin doğrulandığını ifade ediyor.

Gazetecilerin açıklamasında, araştırmanın bu nedenle Kamerunlu sığınmacının iddialarını desteklediği belirtiliyor.

Şahsın Türkiye'nin kıyı bölgesini tanımlaması uydu fotoğraflarıyla, dalgalarla ilgili açıklamaları da hava durumu raporuyla örtüşüyor. Ölen iki kişinin daha önce Samos'ta olduğunun da, görgü tanığı yedi sığınmacının ifadeleri ile kanıtlandığı bildiriliyor.

Araştırmaya katılan gazeteciler, iki Yunan yetkilinin Yunan sahil güvenlik görevlilerinin aslında mültecileri, özel olarak da küçük gruplar halinde hareket edenleri defalarca denize attığına ilişkin açıklamasına da atıfta bulunuyor. Haberlere göre, Türk sahil güvenliği geçen yıl Mayıs ayından bu yana "mültecileri geri gönderme" olarak adlandırılan insanların suya atıldığı söylenen 29 vaka kaydetti.

Göç Bakanı'ndan Türkiye suçlaması

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis ise bu haberleri, arkasında "Türk propagandası" olan "yanlış haberler" olarak nitelendirdi. Açıklamada, "Türk makamlarının herhangi bir müdahalesi olmadığı halde, Yunan sahil güvenliği her yıl denizde binlerce erkek, kadın ve çocuğun hayatını kurtarmaya devam ediyor" dedi. Bakan, Yunan sahil güvenliğinin 2015 ve 2021 yılları arasında "üçüncü ülkelerden 230.000 kişiyi" denizdeki acil durumlardan kurtardığını savundu.

Mitarakis, Yunan tarafında bu tür iddialarla ilgili bağımsız araştırmaların olduğunu, ancak bu tür haberleri yazan gazetecilerin kendilerinden talep edilen ayrıntıları ve kanıtları sağlamadığı için bu durumun yetkililerin iddiaları doğrulamasını zorlaştırdığını ifade etti.

"Der Spiegel"e göre Yunan avukatlar yerel bir mahkemede konuyla ilgili olarak dava açmaya hazırlanıyor. Türk avukatların da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayette bulunduğu kaydedildi.