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Dünya

Yunan polisi saati 30 Euro'dan kiralık!

Ekonomik krizde olan Yunanistan’da polisin vatandaşlara kiralanmasına izin çıktı. Yunan polisi, 30 Euro veren vatandaşa 1 saat korumalık yapacak

08 Nisan 2012 19:34

Ekonomik darboğazda bulunan ülkede hükümetin yeni gelir kaynakları arayışları çerçevesinde Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) personel ve araçlarının özel koruma amacıyla sivillere kiralanması kararlaştırıldı.

Maliye Bakanlığı ve Vatandaşı Koruma Bakanlığı'nın, "Yunan polisinin ücret karşılığında üçüncü kişilere hizmet vermesi" konulu ortak kararında, Yunan Polis Teşkilatı'na ait personel ve araçların 30 avrodan başlayan fiyatlarla sivillere kiralanması öngörülüyor.

Resmi gazetede yayımlanan fiyat listesine (saat ücreti) göre, bir polis 30 Euro, köpekli polis 50 Euro, polis devriye otomobili 40 Euro, polis personel taşıma otobüsü 120 Euro, sürat teknesi 200 Euro ve polis helikopteri 1500 Euro’dan kiralanabilecek.

Belirli bir ücret karşılığında polis teşkilatına ait tesislerin kiralanması da öngörülen kararda, kiralama süresinin bir günden fazla olması durumunda fiyatlarda indirim yapılacağı belirtildi.

Özel kişilerin korunmasından başka, konserlerde, para taşımada, film ve dizi çekimleri gibi, polisin normal görevinin dışındaki yerlerde de çalışabileceği ifade edilen polislerin kiralanmasında üç gün önceden başvuru yapılmasının yeterli olacağı kaydedildi.

Karara tepki gösteren Yunan medyası, ülkede suç oranının arttığı bir dönemde devletin polisinin "kiralanmasının" kabul edilemez olduğunu belirterek, bu uygulamayla parası olanlar kendilerini güvene alırken, yoksul vatandaşların ise korku içerisinde yaşamaya terk edileceğini yazdı.

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Yunan polisi 30 Euro kiralık

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