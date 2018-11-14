Yunan polisi, dövdüğü göçmenleri çıplak halde Türkiye'ye gönderdi!

Yunan polisi, sınırı geçen Yemen ve Filistinli bir grup göçmeni önce dövüp, sonra üzerlerindeki giysileri çıkararak Merih Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçi Salih köyünde, vatandaşlar, arazide çıplak halde buldukları göçmenleri köy kahvesine götürüp soba başında ısınmalarını sağladı. Köylüler evlerinden yiyecek ve kıyafet de getirip göçmenlere verdi. Kahvede soba başında ısınan göçmenler, köylülerin getirdiği kıyafetleri giydikten sonra jandarmaya teslim edildi.

Kiremitçi Salih Köyü Muhtarı Zeki Ateş, "Kaçaklar Yunanistan'da yakalandıktan sonra dövülerek geri gönderilmiş. Köylülerimiz de o halde bulmuşlar ve kahveye götürüp ısınmalarını sağladılar. Hepsinin sırtları ve vücutlarında darp izleri vardı. Ne olduğunu sorduğumuzda Yunan polisinin dövdüğünü söylediler. Biz giysi verdikten sonra jandarmaya haber verdik ve jandarma göçmenleri alıp götürdü" dedi. (DHA)