Yunan Pavarotti Boğaz'ı büyüledi

Kuruçeşme'de sahne alan Mario Frangoulis'e, konuk sanatçı Meyra ve İtalya Cumhurbaşkanı'nın şövalyelikle onurlandırdığı dünyaca ünlü Türk Şef İbrahim Yazıcı'nın idaresindeki Borusan Flarmoni Orkestrası ile İstanbul Senfoni Orkestrası eşlik etti.



Londra-Liberty Stadium'da Elton John ile gerçekleştirdiği düeti oldukça ses getiren Mario Frangoulis, "Sometimes I Dream" ve "Vincero Perdero" adlı parçalarıyla da dünya müzik listelerinde birçok kez birinci oldu ve albümü en çok satanlar arasında yer aldı.



"Mario sings Mario-Passione" adlı son albümüyle dünya müzik piyasalarını alt üst eden Mario Frangoulis'in "The Greatest Reward" adlı parça için Celine Dion'la yaptığı yepyeni düet, daha şimdiden Youtube üzerinde en çok izlenen parçalar arasında yer alıyor.



"Only When I Breath" şarkısıyla Arif Mardin'in de dikkatini çekmeyi başaran genç yetenek Meyra, Mario Frangoulis'e konserde konuk sanatçısı olarak eşlik etti.



Doğu ve batı melodilerinin dünyaca ünlü genç tenor Mario Frangoulis'in eşsiz yorumu ve Meyra'nın soprano sesinde buluştuğu, Bilkent Senfoni Orkestrası'nin 45 kişilik ekibi ile katıldığı konseri yaklaşık iki saat sürdü. Bilet fiyatlarının 96 ile 66 YTL arasında satıldığı konseri yaklaşık 4 bin kişi izledi.