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Dünya
Deutsche Welle

Yunan parlamentosu tasarruf yasalarını kabul etti

Yunan parlamentosunun ek tasarruf ve zam yasalarını onaylamasından sonra ek yardım kredisi diliminin serbest bırakılması bekleniyor.

23 Mayıs 2016 14:49


Yunanistan parlamentosu, bütçe harcamalarının azaltılmasını ve ek tasarruf tedbirlerini içeren yasa tasarılarını onaylayarak uluslararası alacaklıların yeni kredi yardımları önündeki engelleri kaldırmış oldu. Devlet giderlerinin 1,8 milyar euro azaltılmasını öngören tasarı paketinin yasalaşmasından sonra yarınki Euro Maliye Bakanları grubu toplantısında ek yardım diliminin serbest bırakılması bekleniyor.

Solcu Syriza ve sağ popülist Bağımsız Yunanlar (Anel) partilerinden oluşan koalisyonun 153 milletvekili de 7 bin sayfalık tasarılar manzumesine ‘evet' oyu kullandı. Münferit maddelere karşı çıkan Syriza milletvekili Vassiliki Katrivanou ‘evet' oyu kullandıktan sonra ‘Syriza'nın partinin değerlerini ve politikalarını ihlal ettiği' gerekçesiyle milletvekilliğinden istifa etti.

Yunanistan'ın orta vadeli tasarruf hedeflerini tutturamaması halinde otomatikman yürürlüğe girecek olan ‘borç freni' sert tartışmalara yol açtı. Bütçe açığı tahminlerinin tamamlanmasından sonra ve maliye bakanlığının sosyal harcamalar dışında ek tasarruf adımları hazırlayamaması durumda 2018 yılında borç freni yürürlüğe girecek.

Yasalaşan tasarılar arasında özelleştirmenin hızlandırılması ve hilekarlık ve vergi kaçakçılığıyla mücadele amacıyla bağımsız bir merci ihdas edilmesi de bulunuyor. Bazı malların katma değer vergisi yüzde 24'e çıkarıldı. 2018 yılından itibaren otellere geceleme vergisi uygulanacak.

Tsipras ümitli

Yunanistan'ın toplam 86 milyar euro'luk ek yardımlardan yararlanabilmesi için tasarruf ve reform tasarılarının yasalaşması şart koşulmuştu. Euro Grubu maliye bakanları buluşmasında 5,4 milyar euro'luk kredi diliminin serbest bırakılması bekleniyor. Başbakan Aleksis Tsipras, ‘ilk kez yapılan fedakârlığın karşılığını alacaklarını' söyledi.

9 Mayıs'taki maliye bakanları buluşmasında Almanya Yunanistan'a yeniden borç affı uygulanmasını ret etmişti. Başbakan Tsipras, Uluslararası Para Fonu'nun Yunanistan'ın uzun bir süre geri ödeme külfetinden kurtarılması şeklindeki önerisiyle ilgili olarak, ‘borç meselesinin ilk kez uluslararası kurumlar tarafından hak ettiği ölçüde dikkate alındığını' belirtti.

Tasarruf ve zam kararlarını protesto gösterilerinin düzenlendiği Atina'nın trafiği hafta sonunda felç oldu. Muhalefet lideri Kyriakos Mitsotakis genel kuruldaki konuşmasında ‘yeni önlemleri herkesin hissedeceğini' söyledi. Yunan gazetelerinin yorumlarında tasarruf önlemleri karşılığında alacaklıları tarafından Yunanistan'a herhangi bir garanti verilmemiş olması eleştiriliyor. Temmuz ayında Yunanistan'ın Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na vadesi gelen kredi taksitlerini ödemesi gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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