Yunan olmanın ‘anlamı': Hepimiz eşit doğuyoruz ve böyle ölüyoruz; değerimizi yaptıklarımız belirler

Yunanistan'da Stavros Sellis adlı bir öğrenci, öğretmeninin istediği üzerine "Yunan olmanın anlamı" konulu kompozisyon yazdı. Milliyetçi güzellemeler içeren bir ödev yerine Yunan olmanın herhangi bir üstünlük sağlamadığını savunan bir kompozisyon kaleme alan öğrencinin annesi, bu metni sosyal medyada paylaşınca söz konusu kompozisyon çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Metinde, "Hepimiz eşit doğuyoruz ve böyle ölüyoruz", "Değerimizi yaptıklarımız belirler" ifadeleri yer alıyor.

Stavros'un annesi, çocuğunun ödevini, ödevi veren öğretmeni eleştiren bir notla sosyal medyada paylaşınca, annenin hesabı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Bunun üzerine annenin hesabını dondurduğu belirtildi.

Sosyal medyada binlerce paylaşılan kompozisyon ödevini Galip Munzam Türkçeleştirerek paylaştı.

Stavros Sellis, kompoziyon ödevinde şunları yazdı: