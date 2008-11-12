Yunan medyası: Gaf mı, itiraf mı

Milli Savunma Bakanı Gönül'ün mübadeleye ilişkin sözlerini Yunan Dışişleri 'En azından talihsiz bir beyan' olarak niteledi. Yunan gazetelerinde de 'Gaf mı, etnik temizlik itirafı mı' diye yazdıMilli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün mübadeleye ilişkin olarak söylediği, "Ege'de Rumlar, Türkiye'nin pek çok yerinde Ermeniler yaşasa aynı milli devlet olabilir miydik?" ifadesi Yunanistan'da tepki yarattı.Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yorgo Kumuçakos, dün düzenlediği basın toplantısında sorular üzerine, "Sayın Gönül'ün yaptığı açıklama en azından talihsiz bir beyandır" dedi. Kumuçakos, açıklama için "Geçmişin karanlığında kalması gereken tehlikeli ve kabul edilemez bir mantık" ifadesini kullandı. Kumuçakos, "daha sonra yapılan açıklamaların da bu beyanın yarattığı olumsuz izlenimi ortadan kaldırmaya yeterli olmadığını" savundu.Gönül'ün sözleri Yunan basınında da fırtına kopardı, "etnik temizlikler itiraf ediliyor", "soykırım yanlısı vaaz" gibi yorumlar yapıldı. Yunan gazetelerinin konuyla ilgili haberlerinde şu ifadeler yer aldı:- Şok eden itiraf. Ermeni ve Rumların Türkiye’den gönderilmesi gerekliymiş.- Türk Savunma Bakanı'nın, Yunan ve Ermenilerin kovulması ile ilgili tahrikçi itirafı.- Gaf mı? Dili mi sürçtü? İtiraf mı? Her olasılıkta Vecdi Gönül Türkiye'de günün adamı.- Rum ve Ermenilere etnik temizliğin kinai itirafı.- Türk Savunma Bakanı resmen, modern Türk devletinin kuruluşunun Rum ve Ermenilerin "gönderilmesine" dayandığını itiraf etti.- Soykırım yanlısı vaaz.- Türk Savunma Bakanı tahrikçi açıklamalar yaptı ve Türkiye’nin AB üyeliğine çok sıcak bakan çevreleri bile şoke etti.- Mübadele iyi ki olmuş.- Vecdi Gönül’ün açıklaması Türkiye’de büyük tepkiler yarattı. Acaba AKP ülkeyi dinci milliyetçiliğe mi sürüklüyor?