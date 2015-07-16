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Deutsche Welle

Yunan Meclisi'nden 'acı reçete'ye onay

Kurtarma paketi için kreditörlerin şart koştuğu reform paketi parlamentodan geçti. İktidar partisi Syriza'dan 32 milletvekili pakete ret oyu verdi. Tasarruf önlemleri gösterilerle protesto ediliyor.

16 Temmuz 2015 11:44


Kemer sıkma önlemlerine karşı çıkarak iktidara gelen ve 5 Temmuz'daki referandumda halktan reformlara "hayır" demesi için oy isteyen Başbakan Aleksis Tsipras başkanlığındaki hükümetin hazırladığı yasa tasarıları dün Yunan Meclisi'nde oylandı. Paket, AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından üçüncü yardım paketi için şart koşulan katı reformları içeriyor.

Syriza 32 fire verdi

Oylamada 229 milletvekili evet oyu verdi. Yarısı Syriza mensubu, 64 milletvekili ise karşı çıktı. İktidar partisinden 6 milletvekili çekimser kaldı. Syriza üyesi bir milletvekili de oylamaya katılmayarak protestosunu dile getirdi.

Yunan medyasında, Tsipras'ın kabinede değişiklikler yapmayı planladığı yönünde haberler yer alıyor. Özellikle Syriza İttifakı'ndaki sol kanadın önde gelen isimlerinin kabineden uzaklaştırılacağı, bu kişilerin 40 kadar milletvekilinin desteğine sahip olduğu söyleniyor. Syriza meclisteki 300 sandalyeden 149'una sahip.

'Acı reçete'de neler var?

Euro Bölgesi zirvesinde pazartesi günü varılan anlaşmaya göre Yunanistan'ın Euro'dan çıkmasını engellemek için meclisin çalışma yasalarından, emeklilik maaşlarına, katma değer vergisinden, vergi zamlarına çeşitli alanlarda düzenlemelere gitmesi gerekiyor. Euro Bölgesi'nin diğer 18 üyesi, 86 milyar euroluk üç yıl vadeli kefalet ve beş yıllık üçüncü yardım paketi üzerine müzakereleri ancak o zaman başlatacak.

Göstericiler polisle çatıştı

Tasarruf önlemlerini protesto eden göstericiler parlamento önünde polisle çatıştı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Güvenlik güçlerine taş ve molotof kokteylleri atıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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