Yunan mahkemesi firar eden diğer üç asker için iade kararı verdi

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki temyiz mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle bu ülkeye kaçan sekiz askerden üçünün Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. Yunanistan, önceki gün ise diğer üç askerin "can güvenliği olmadığı" gerekçesiyle iadesini reddetmişti. Reuters, söz konusu üç pilotun, haklarında verilen karara itiraz edeceklerini bildirdi. Associated Press'in haberine göre, mahkeme heyeti, askerlerin "darbeye dahil olmak, parlamento oturumuna engel olmaya çalışmak ve helikopter gasbetmek" suçlarından iadesine karar verdi. Ancak mahkeme, kaçak askerlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine dahil olduklarına dair iddiaları reddetti.

"İade edilmeme" kararına itiraz

Aynı mahkeme dün, darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan sekiz askerden üçünün Türkiye'ye iade edilmemesine karar vermişti. Bugünkü duruşmada ise farklı hakim heyeti görev yaptı.

Anadolu Ajansı, Yunanistan Temyiz Mahkemeleri Başsavcısı'nın, dün hakim karşısına çıkan üç asker hakkında verilen "iade edilmemeleri" yönündeki karara itiraz ettiğini bildirdi. Başsavcının itirazı üzerine darbeci askerler için verilen karar Yunanistan Yüksek Mahkemesi tarafından değerlendirilecek.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, karara gelen itiraz üzerine haklarında "iadeedilmeyecekleri" yönünde karar bulunan üç asker gözaltında tutulmaya devam edilecek. Buna göre, en geç sekiz gün içerisinde bir karara varılması gerekiyor.

Mahkeme, kalan iki askerle ilgili kararını ise Perşembe günü verecek.

Reddetmişti

Yunanistan, önceki gün ise diğer üç askerin "can güvenliği olmadığı" gerekçesiyle iadesini reddetmişti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Yunanistan'dan beklentimiz tüm FETÖ üyelerinin iadesi için gereken çabayı ortaya koymasıdır" demişti.

CNN Türk Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki, iade kararlarındaki farklılığı yorumlarken, bugün karar veren 3 hâkimin, dün iade talebini reddeden 3 hâkimden farklı olduğuna dikkat çekti. Perşembe günü 8 askerden iadesi hakkında karar verilmeyen yüzbaşı ve başçavuşun mahkemeye çıkacağını söyleyen Kırbaki, "Dün iade edilmemeleri kararlarştırılan askerlerle ilgili temyiz mahkemesi tarafından karara itiraz edebileceği konuşuluyor. Böyle olursa 3 askerin 8 gün içinde yeniden mahkeme önüne çıkması bekleniyor" diye konuştu.

3 asker için itiraz

Öte yandan Yunanistan temyiz mahkemeleri başsavcısı, dün Atina'daki temyiz mahkemesi tarafından alınan darbeci olduğu ileri sürülen üç askerin Türkiye'ye iade edilmemelerine yönelik karara itiraz etti.