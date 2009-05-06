Yunan kaptan gemisinde öldü

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeki Yunan bandıralı geminin 62 yaşındaki kaptanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na benzin taşıyan 194.5 metre boyundaki 44 bin 585 grostonluk Yunan bandıralı Criti Fiiloxenia isimli tanker, saat 22.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaparken, kaptan Nicolotsos İoannis aniden rahatsızlandı. Mürettebatın telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'nden (VTS) yardım istemesi üzerine bölgeye Sağlık-2 botu sevk edildi. Gelibolu açıklarındaki gemiye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde gemi kaptanının kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi.



Bunun üzerine gemi, gerekli soruşturmanın yapılması amacıyla Gelibolu Doğanaslan Mevkii'nde demirletildi.



Yetkililer, soruşturmanın ardından geminin tekrar yoluna devam edebileceğini belirtildi.

