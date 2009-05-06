T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yunan kaptan gemisinde öldü

06 Mayıs 2009 05:55

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeki Yunan bandıralı geminin 62 yaşındaki kaptanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na benzin taşıyan 194.5 metre boyundaki 44 bin 585 grostonluk Yunan bandıralı Criti Fiiloxenia isimli tanker, saat 22.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaparken, kaptan Nicolotsos İoannis aniden rahatsızlandı. Mürettebatın telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'nden (VTS) yardım istemesi üzerine bölgeye Sağlık-2 botu sevk edildi. Gelibolu açıklarındaki gemiye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde gemi kaptanının kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bunun üzerine gemi, gerekli soruşturmanın yapılması amacıyla Gelibolu Doğanaslan Mevkii'nde demirletildi.

Yetkililer, soruşturmanın ardından geminin tekrar yoluna devam edebileceğini belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24