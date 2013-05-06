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Sağlık

'Yunan kahvesi’ni öven Dr. Öz'e tepki

Mehmet Öz'ün, ABD'deki bir televizyon kanalındaki şovunda, "Yunan kahvesinin sağlığa iyi geldiği" yönünde tanıtım yapması üzerine imza kampanyası başlatıldı

06 Mayıs 2013 13:10

Dünyaca ünlü cerrah Mehmet Öz'ün, "Yunan kahvesi sağlığa iyi gelir" sözü üzerine imza kampanyası başlatıldı.
 
Göğüs ve kalp-damar cerrahı Mehmet Öz'ün, ABD'deki bir televizyon kanalındaki şovunda, "Yunan kahvesinin sağlığa iyi geldiği" yönünde tanıtım yapması üzerine imza kampanyası başlatıldı.

Kampanya, ABD ve Avrupa'da Türk kahvesinin tanıtımını yapan Gezici Türk Kahvesi Evi'nin kurucusu ve direktörü Gizem Şalcıgil White tarafından yürütülüyor.

"Türk-Amerikan TV programı sunucusu Dr. Mehmet Cengiz Öz'e: 500 Yıllık Tarihe Sahip Türk Kahve Kültürünü Kutlayınız" başlığını taşıyan kampanyanın hedefi, bir haftada en az 5 bin imza toplamak.

Gizem Şalcıgil, şunları kaydetti:

"Türkler, Dr. Öz'ün başarılarını ve topluma katkılarını gururla alkışlamaktadır ancak Dr. Öz, bizleri üzen bir şey yaptı. Çok kuvvetli bir kahvenin, kalbi koruduğunu, gençlik pınarı ve antioksidan bir içecek olduğunu söyledi. Bu kahve Türk tarzı ile pişirilen Türk kahvesiydi ama Dr. Öz bütün dünyaya bunun Yunan kahvesi olarak tanıttı."

Duyuruda, kahve Etiyopya ve Yemen'de keşfedilse de 1517 yılında İstanbul'a getirildiğinde "yegane biçimde pişirilip sunulma tarzıyla" Türk kahvesine dönüştüğü kaydeden Şalcıgil, "Türk kahvesi, 16. yüzyılda Türkler tarafından geliştirilen dünyanın en eski kahve pişirme yöntemidir" ifadesi kullanıldı.

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