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Dünya
Deutsche Welle

Yunan kabinesinde 'sol kanat' revizyonu

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, bakanlar kurulunda değişikliğe gitti. Euro Bölgesi ile ön anlaşma paketine 'hayır' diyen hükümet üyeleri görevinden alındı.

18 Temmuz 2015 12:05


Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, hükümetin 10 üyesinde değişikliğe gitti. İktidar partisi Syriza'da sol kanadın lideri Enerji Bakanı Panagiotis Lafazanis koltuğunu kaybetti. Lafazanis'in yerine Çalışma Bakanı Panos Skourletis getirildi.

Savunma Bakan Yardımcısı Costas Isychos ve hükümet sözcüsü Gavriel Sakellarides görevinden alınanlar arasında yer alıyor.

Tasarruf paketini protesto için istifa eden Maliye ve Dışişleri Bakan yardımcılıklarına da yeni isimler atandı. Yeni hükümet üyeleri yarın yemin ederek göreve başlayacak.

'İsyancı' 32 Syriza milletvekili

Kemer sıkma önlemlerine karşı çıkarak iktidara gelen ve 5 Temmuz'daki referandumda halktan reformlara "hayır" demesi için oy isteyen Başbakan Tsipras başkanlığındaki hükümetin hazırladığı yasa tasarıları Yunan Meclisi'nde oylanmıştı.

Reform ve tasarruf önlemleri, kurtarma paketi için kreditörler tarafından şart koşulmuştu. Paket, AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından üçüncü yardım paketi için talep edilen katı reformları içeriyor.

Yasa tasarıları Yunan parlamentosundan geçmiş, ancak 149 Syriza milletvekilinden 32'si pakete ret oyu vermişti.

Acı reçetede neler var?

Yunanistan'ın Euro'dan çıkmasını engellemek için meclisin çalışma yasalarından, emeklilik maaşlarına, katma değer vergisinden, vergi zamlarına çeşitli alanlarda düzenlemelere gitmesi gerekiyor. Euro Bölgesi'nin diğer 18 üyesi, 86 milyar euroluk üç yıl vadeli kefalet ve beş yıllık üçüncü yardım paketi üzerine müzakereleri ancak o zaman başlatacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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