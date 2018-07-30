Yunan itfaiyeci yangından hükümeti sorumlu tuttu: Bütçe kesintileri yüzünden araçların yüzde 30'u çalışmıyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yazlık beldesi Mati'de şu ana kadar en az 91 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak Yunan İtfaiyeciler Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. 12 bin 500 üyesi bulunan Federasyon’un Başkanı Dimitris Stathopoulos, ölümlerden açıkça bir dizi hükümet kurumunu sorumlu tuttu. Stathopoulos, "Bütçe kesintileri nedeniyle Yunan itfaiyesinin yangın söndürme araçlarının yaklaşık yüzde 30’u kullanılamaz durumda" dedi.

The Guardian gazetesinin Atina muhabiri Helena Smith’le bir söyleşi yapan Stathopoulos, “Hükümet, büyük operasyonel hatalar yapılmadığını söylüyor ama açıklamadığı şey şu ki, binlerce küçük hata yapıldı. Bütün o küçük hatalar büyük hatayı ortaya çıkardı ve görülmemiş sayıda ölümlerin yaşanmasının nedeni de bu” dedi.

‘Tahliye tavsiyemize kulak verilmedi’

Stathopoulos, itfaiye biriminin yangının etkilenen bölgenin tahliye edilmesi tavsiyesinde bulunduğunu ancak bu tavsiyenin dikkate alınmadığını söyledi. “İtfaiyeciler olarak insanları ve mülklerini korumaya yemin ederiz” diyen Stathopoulos, “İlgili bölgelerin ne zaman tahliye edilmesi gerektiğini biliriz fakat bir sebepten ötürü tavsiyemize kulak verilmedi. Bu, ülkemiz için çok büyük bir trajedi ve özür dilenmesi gerekiyor” dedi.

Yunan İtfaiyeciler Federasyonu Başkanı’nın bir diğer suçlaması da meteoroloji kurumunu hedef alıyor. Stathopoulos, meteorolojinin, rüzgâr hızının saatte 124 kilometreye yükseleceğini öngöremediğini söyledi. Yangın söndürme uçaklarının bu nedenle havalanamadığını anlatan Stathopoulos, “O rüzgârda kalkamadılar. Eğer meteoroloji kurumu tehlike seviyesini yükseltip uyarıda bulunmuş olsaydı, uçaklar başka bir havalimanına gitmiş olabilirdi. Rüzgâr öngörülemediği için kaynaklarımız dağınık halde kaldı” dedi.

‘Bütçe kesintisi itfaiyenin yüzde 30’unu kullanılamaz hale hale getirdi’

Stathopoulos, ekonomik kriz nedeniyle alınan tasarruf tedbirlerinin kurtarma operasyonunu nasıl etkilediğine dair somut veriler de paylaştı. Buna göre, bütçe kesintileri nedeniyle Yunan itfaiyesinin yangın söndürme araçlarının yaklaşık yüzde 30’u kullanılamaz durumda. Stathopoulos, “1750 kamyonlu filomuzun yaklaşık yüzde 15’i kronik sorunlardan ve eski olmalarından ötürü yola çıkamıyor. Bir diğer yüzde 15’ine, ödemesini yapacak paramızın olmadığı yedek parçalar gerekiyor” dedi.

Yunanistan’ın yakın tarihteki en büyük yangın felaketinde, hükümet açık bir özür dilemiş değil. Başbakan Aleksis Çipras bütün siyasi sorumluluğu üstlendiğini açıklasa da, ilgili bakanların istifası yönündeki çağrılar yanıt bulmadı. Başta Sivil Koruma Bakanı Nikos Toskas olmak üzere ilgili yetkililer görevlerini korurken, sadece iki belediye başkan yardımcısı ‘vicdanlarının görevde kalmaya elvermediği’ gerekçesiyle istifa etti.

Çipras'ın eski bakanı: Hükümet sorumluluktan kaçıyor

Hal böyleyken, Yunan hükümetinin yangının sebebi kundaklama şüphesini öne çıkarması ancak tahliye operasyonundaki yetersizlikleri tartışmaması tepki çekti. Çipras’ın eski maliye bakanı Yanis Varoufakis’in de eleştirilere katılması dikkat çekti. Varoufakis The Guardian’a demecinde, “Yunan hükümetleri geleneksel olarak, rantiyecileri, kundakçıları, teröristleri ve hatta yabancı ajanları suçlamayı işe yarar bulmuştur. Yetkililer bu tür tahrik edici iddialarla, kendilerinin hazırlıksız olduklarını, ilgili yasaları ve güvenlik düzenlenmelerini benimseyip uygulamaya koyamadıklarını itiraf etmekten kaçınmaya çalışır” dedi.