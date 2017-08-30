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Yunan işgalinin sergisi

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - BÜYÜK Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında araştırmacı yazar Hasan Özpunar'ın Yunanistan arşivlerinden derlediği ve Afyonkahisar'ı işgali sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı 'İşgalden Kurtuluşa Afy

30 Ağustos 2017 20:37

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - BÜYÜK Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında araştırmacı yazar Hasan Özpunar\'ın Yunanistan arşivlerinden derlediği ve Afyonkahisar\'ı işgali sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı \'İşgalden Kurtuluşa Afyonkarahisar\' adlı fotoğraf sergisi açıldı.
Bakalar Caddesi\'nde açılan sergide, Hasan Özpunar\'ın çoğunluğu Yunanistan arşivlerinden derlediği 150 fotoğraf bulunuyor. Çoğunluğu ilk kez sergilenen fotoğraflarda, Afyonkarahisar\'ı işgal eden Yunan askerleri ve yerel halk yer alıyor. Hasan Özpunar, \'İşgalden Kurtuluşa\' adını verdikleri fotoğraf sergisini 9\'uncu kez açtıklarını söyledi.
Her yıl yeni fotoğraflar elde ederek sergiyi zenginleştirdiklerini ifade eden Özpunar, \"Vatandaşlarımızdan da büyük rağbet gördük. Afyonkarahisar\'ın Yunan işgali sırasındaki görüntüleri bunlar. Neredeyse tamamı Yunan arşivlerinden ve değişik ülkelerin arşivlerinden elde edildi. Bunların arasında yakılıp yıkılan köylerimiz ve şehirlerimiz, zorla çalıştırılan, siper kazdırılan ve zorla tel çektirilen insanlarımız var. Şehit edilen insanlarımız var. Bu fotoğraflarda Türk milletinin vatanına ve bağımsızlığına olan inancını görebiliyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

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