Yunan iş dünyası karamsar



Krizden ağır yara alan Yunan ekonomisinin kaptanları Başbakan Aleksis Tsipras'a çağrıda bulunarak, kreditörlerle bir an önce anlaşmaya varmasını istediler. Yunan işadamları, reform paketinde vergi zamlarıyla özel kesintilere yer verilmemesini talep ederek, aksi takdirde işletmelerin durumunun daha da bozulacağını ve işsizliğin artacağını dile getirdiler.

Şirket iflasları rekor düzeyde

Tsipras hükümetinin hafta başında Brüksel'e ilettiği reform önerilerinde emekli aylıklarının düşürülmesi, savunma bütçesinde kısıntı yapılması ve vergilerin arttırılması yer alıyor. Yunan özel sektörü reformların faturasının kendilerine çıkarıldığını öne sürüyor. Tsipras hükümeti işletme kârlarından kesilen gelir vergisinin oranını yüzde 26'dan yüzde 29'a yükseltilmesini, yılda 500 bin Euro'dan fazla kâr eden şirketlerden yüzde 12'lik özel vergi alınmasını, otel, lokanta ve kafeteryalardan yyüzdde 23 oranında katma değer vergisi kesilmesini planlıyor.

Yunan sanayi ve ticaret odaları birliğinin başkanı Kostas Michalos, “kreditörlerle anlaşmaya varılmasını bizler de arzuluyoruz. Ancak vergi zamları konjonktürü frenleyecektir”, diyor. Michalos öncelikle artacak olan vergisi yüzde yüz oranında peşin ödetilen küçük çaplı işletmelerin zor duruma düşeceğini öne sürüyor. Birlik başkanı iflasların artmasından endişeli. Yunanistan'da her gün 600 kadar işletme faaliyete son veriyor. Kostas Michalos Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, “hükümet vergileri arttırmak yerine, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edip vergi tahsilatına işlerlik kazandırılmasının vergi gelirlerini arttıracağına kreditörlerini ikna etmelidir”, dedi.

Yunan turizminin sonu mu?

Yunan turizmciler birliği başkanı Andreas Andreadis Deutsche Welle'nin sorularını yanıtlarken, “vergi toplayamadıktan sonra vergileri arttırmışsın neye yarar”, dedi. Katma değer vergisinin yüzde 40'ının devletten kaçırıldığını belirten Andreadis turizm branşında katma değer vergisinin yüzde 23'e çıkarılmasının Yunan turizmciliğinin rekabet gücünü tüketeceğini söyledi. Turizmdeki rakiplerinde bu oranın yüzde 10'u aşmadığını hatırlatan Yunan turizmciler birliği başkanı, yüzde 13'ün üzerindeki bir oranı kaldıramayacaklarını ve turizmin ülkenin gelir sağlayıp büyüme kaydeden tek ekonomik branşı olduğunu sözlerine ekledi.

Alman yatırımcıdan eser yok

Yunan hükümetiyle kreditörleri arasında pazarlığı yapılan önlemler paketinin olumlu sonuç vereceğinden şüphe duyanlar arasında bira fabrikatörü Tanasis Sirianos da var. Sirianos reform ve tasarruf tedbirlerinin uygulamaya konmasının Yunanistan'ın yatırım yeri olma cazibesini arttıracağına ihtimal vermiyor. Aynı zamanda Atina'daki Alman-Yunan sanayi ve ticaret odasının yönetim kurulu üyesi de olan Sirianos, Alman şirketlerinin ülkelerinde yatırım yapmaya hevesli olmadığını belirtiyor. Yunan fabrikatör, “gerçi ülkemizdeki Alman şirketleri kriz nedeniyle Yunanistan'ı terk etmediler ama onlara yenileri de eklenmedi”, diyor. Sirianos'a göre Yunanistan ile sadece devlet tahvilleriyle spekülasyon yapan yatırım fonlarının ilgileniyor, turizm branşında yatırım yapmayı planlayan yabancı şirketler ise durumun düzelmesini ve hükümetin elverişli yatırım şartları sunmasını bekliyor. Bira kralı planlanan vergi zamlarının potansiyel yatırımcının işine gelmeyeceğini de sözlerine ekliyor.