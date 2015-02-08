Yunan hükümetinin zorlu ikilemi



Yeni Yunan hükümetinin gönderdiği sinyaller çelişkili. Hükümet bir yandan Yunanistan'ın alacaklıları ile bir uzlaşma yapılabileceği mesajı veriyor, diğer yandansa borç yükünün hafifletilmesi için yeni müzakerelerin başlatılması talebine sıkı sıkıya tutunuyor.

Radikal Sol ittifak Syriza'nın ana seçim vaatlerinden biri, asgari ücretin 751 euroya yükseltilmesiydi. Hükümet bu vaadini yerine getirmeyi istiyor, ancak bunun için altı aylık bir istişare süresinin gerekli olduğunu belirtiyor. Özelleştirme kurumu TAIPED'in lağvedilmesi de şimdilik uygulamaya konulmadı. Peki, Başbakan Tsipras liderliğindeki Syriza hükümetinin zafer sarhoşluğu geçti mi?

Yunan Avukat Agapi Patropoulou, “Belli bir ölçüde gerçekçilik geri dönecektir, neticede belli tavizler vermek zorundalar. Bunu bilinçli bir şekilde de yapmayacaklar. Seçim kampanyasında çok fazla vaat verdiler, bunun en azından küçük de olsa belli bir bölümünü yerine getireceklerdir. Küçük bir değişiklik bile yeterli olabilir, geçen haftaya kadar değişiklik ihtimalinin bile gündemde olmadığı düşünülürse hele ki... ” değerlendirmesinde bulunuyor.

35 yaşındaki hukukçu geçen yıllarda kendi mesleki alanında da büyük değişiklikler yapmak zorunda kalmış. Krizden önce ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış olan avukat, bugün borçların yapılandırılması ve bankaların talepleri ile ilgilenmek zorunda kaldığını ifade ediyor.

'Döndüğüm için pişman değilim'

Ancak Atina'da krizi bir fırsat olarak görenler de var. Bunlardan biri de elektronik mühendisi Ilias Giannopoulos. İskoçya'daki lisans eğitimi ve Barcelona'da yaptığı ‘sanal gerçeklik' alanındaki yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Giannopoulos 2013 yılında Yunanistan'a geri dönenmüş. Üç boyutlu yazıcılar üreten bir firmanın kurucularından olan 36 yaşındaki mühendis şu değerlendirmeyi yapıyor: “Ülkeme döneli çok olmadı, daha bir yıldır buradayım. Fakat krizin ortasında ülkeme döndüğüm için hiç pişman olmadım. Çevremde çok sayıda yaratıcı insan var ve bu çok özel bir his.”

Mühendis, kesin bir hükme varmadan önce yeni hükümete zaman tanımak gerektiğini ifade ediyor. Ona göre, en az üç ay beklemek gerekli. Hukukçu Agapi Patropoulou ise özellikle kreditörlerin beklentileri açısından Yunanistan'ın zor bir dönemece gireceği görüşünde. Atinalı avukat, birçok Yunanın, ülkenin Euro Bölgesi'nden çıkması senaryosunun bile bugün katlanmak zorunda kaldıklarından daha zor olmayacağını düşündüğünü söylüyor.

'İtibarımızı iade etti'

Çok sayıda Yunan vatandaşı, kreditörlerle bir uzlaşmaya varılması için eylem yapıyor. Geçen hafta, Avrupa Merkez Bankası'nın, bankaların Yunanistan'ın borçlarını kredi teminatı olarak kullanmasına izin veren muafiyeti kaldırmasının ardından Atina'da bir protesto gösterisi düzenlendi. Göstericilerden biri şunları söylüyordu: “Seçilmiş hükümeti desteklemek istiyorum, Avrupa'da saygı görmeyi hak ediyorlar. Artık saygı görmüyorduk, umarım bu durum değişir. Üniversitede coğrafya bölümünde okudum, farklı okullarda öğretmenlik yaptım, çevirmenlik yaptım ve geçen beş yıl içinde sadece iş kurumu üzerinden 490 euro maaşlı bir iş bulabildim. Yeni hükümet bize itibarımızı iade etti.”