Yunan hükümeti özelleştirmelere başladı



Yunanistan'da radikal-sol Syriza ile sağ popülist Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinden oluşan koalisyon hükümeti, iktidara gelmesinden bu yana ilk kez bir kamu şirketinin özelleştirilmesine onay verdi. Yunan Meclisi, ülkenin tek at yarışı lisansının bahis şirketi Opap'a devredilmesini onayladı. Yunan milletvekilleri, lisansın Opap'a devredilebilmesinin önünü açmak için lisansı elinde bulunduran kamu şirketi Odie'nin tasfiyesini de kararlaştırdı.

Yunanistan'a alacaklıları tarafından yapılan mali yardımlar karşılığında, ülkede özelleştirme yapılarak mali kaynak yaratılması şart koşulmuştu. Özelleştirmeler sayesinde 50 milyar euroluk bir kaynak oluşturulması planlanmıştı. Ancak 2011 yılından bu yana sadece 3,5 milyar euroluk özelleştirme geliri elde edilebildi. Ocak ayından bu yana görev başında olan yeni hükümet, 20 Eylül'de yeniden seçilmişti.