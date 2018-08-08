Yunan hükümeti 91 kişinin öldüğü yangından sonra kaçak yapılaşmaya savaş açtı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 91 kişinin ölümüyle sonuçlanan geçen ayki orman yangınının ardından binlerce kaçak yapıyı yıkacaklarını söyledi.

Yetkililer, Mati'deki yangın sırasında kaçak binaların insanların sahile ulaşmasını engel olduğunu söylemiştti.

Çipras, Yunanistan'da onlarca yıldır sık görülen "kaçak yapı kaosuna" son vereceklerini belirtti.

Yunan Başbakanı Attica bölgesindeki 3200 binanın derhal yıkılacağını belirtti.

"Afthereta- keyfi" binalar olarak bilinen bu yapılar, izin alınmadan inşa ediliyor ve daha sonra hükümetlerin çıkarttığı aflarla yasal hale geliyor.

Yetkililer Mati'de sokakları kafa karıştıran bir labirente dönüştüren onlarca bu tür yapının, sahile gidişi engellediğini belirtmişti.

Çipras konuşmasında bu binaların "insan hayatını tehdit ettiğini" söyledi ve "Tehlike oluşturan ne varsa yıkılacak. Bu ölülere, daha çok da hayatta kalanlara karşı görevimizdir" diye konuştu.

Yunanistan hükümeti, Mati'deki felaket karşısında yavaş davrandığı eleştirilerine hedef olmuştu.

Yerel yetkililer, sürücüleri alevlere doğru yönlendirmekle suçlandı. Onlarca kişi yangından araçlarıyla kaçmaya çalışırken ölmüştü.

Felaketin ardından ülkenin Sivil Savunma Bakanı istifa etmiş, iki gün sonra da Çipras polis ve itfaiye müdürlerini değiştirme direktifi vermişti.