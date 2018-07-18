T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunan Hükümet Sözcüsü'nden Batı Trakya'da müftülük seçimi açıklaması

"Tsipras, Batı Trakya'daki azınlığın yaşantısının nasıl düzenleneceğini Erdoğan ile görüşmez"

18 Temmuz 2018 17:33

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos Tsipras-Erdoğan görüşmesinde “müftülük seçimi” konusunun ele alınmasıyla ilgili çıkan haberlerle ilişkin olarak, "Batı Trakya’daki azınlığın dinî ve sosyal yaşantısının nasıl düzenleneceğini Başbakan Tsipras Sayın Erdoğan ile görüşmez" dedi. 

Canakopulos Yunanistan'da Real FM radyosuna yaptığı açıklamada Başbakan Aleksis Tsipras’ın NATO Zirvesi çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile müftü seçimi konusunu görüştüğü yönündeki haberlere değindi.

Hükümet Sözcüsü açıklamasında “Trakya’daki azınlığın dinî ve sosyal yaşantısının nasıl düzenleneceğini Başbakan Tsipras Erdoğan ile görüşmez” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Batı TrakyaCanakopoulosYunanistanhükümet sözcüsüTsiprasErdoğanNATOmüftü seçimi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24