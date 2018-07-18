Yunan Hükümet Sözcüsü'nden Batı Trakya'da müftülük seçimi açıklaması

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos Tsipras-Erdoğan görüşmesinde “müftülük seçimi” konusunun ele alınmasıyla ilgili çıkan haberlerle ilişkin olarak, "Batı Trakya’daki azınlığın dinî ve sosyal yaşantısının nasıl düzenleneceğini Başbakan Tsipras Sayın Erdoğan ile görüşmez" dedi.

Canakopulos Yunanistan'da Real FM radyosuna yaptığı açıklamada Başbakan Aleksis Tsipras’ın NATO Zirvesi çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile müftü seçimi konusunu görüştüğü yönündeki haberlere değindi.

Hükümet Sözcüsü açıklamasında “Trakya’daki azınlığın dinî ve sosyal yaşantısının nasıl düzenleneceğini Başbakan Tsipras Erdoğan ile görüşmez” ifadelerini kullandı.