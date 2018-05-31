Yunan hentbolcu, ülkesinde Batman'ı anlattı

BATMAN, (DHA)- TÜRKİYE Erkekler Hentbol Süper Ligi\'ne yükselen Batman Belediyespor erkek hentbol takımının kadrosuna kattığı Yunan oyuncu Charalampos Mallios, ülkesinde verdiği demeçte, Batman\'ı neden tercih ettiğini anlattı.

Yunanistan\'ın saygın hentbol basın kuruluşu olan e-handball\'e, Batman ve Batman Belediyespor ile ilgili düşüncelerini aktaran Yunan oyuncu Charalampos Mallios, transferinden dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. Daha önce oynadığı Bursa\'dan Batman\'a gelme sürecini anlatan Mallios, \"Büyük bir karar aldım. Birçok Süper lig ekibinden transfer teklifleri geldi. Fakat, Batman Belediyespor\'un hedeflerini ve düşüncelerini kendime daha yakın hissettim. Batman Belediyespor\'u seçerek doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Takımın 2017 yılında kurulması ve kısa süre içerisinde Süper Lig\'e yükselmiş olması, transferimde önemli bir etkendi. En azından Belediyespor\'un ligi ilk üç takım arasında bitirip, Avrupa\'ya gideceğinden eminim. Takımın başarılı bir yönetim kadrosu var. Baş Antrenör Secaettin Aydoğ, uluslararası tecrübeye sahip bir antrenör. Kulübe transferim sürecinde benimle yakından ilgilenen ve beni ikna etmeyi başaran Belediye Başkan Yardımcısı aynı zamanda Kulüp Başkanı Doç. Dr. Murat Şahin de çok değerli bir kulüp başkanı\"dedi.

Haberde ayrıca \'zengin tarih\' başlığı altında tarihi antik Hasankeyf\'in turistik ve tarih önemine de yer verildi. Mallios, Hasankeyf\'e hayran kaldığını kaydetti.

FOTOĞRAFLI