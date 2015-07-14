Yunan halkı anlaşmaya tepkili



Emekli Aristidis Dimopulos iddialı konuşuyor: “Bütün Avrupa ile savaş içinde olamazsın, hele bu kadar çok para işin içindeyse…” Durumun tam bir çıkmaz olduğunu belirten Dimopulos, bir çözüm bulunabileceğine de inanmıyor. Ancak 72 yaşındaki emekli yine de iyimserliğini kaybetmek istemiyor: “Bence bizim Euro Bölgesi'nden çıkmamız ortaklarımızın da işine gelmez. Çünkü böyle bir durumda tek bir kuruşu bile geri alamazlar. Ancak muhtemelen ortak kuralların bütün Avrupa'da hala geçerli olduğunu göstermek istiyorlar.”

Dimopulos, Yunanistan'ın refah içinde olduğu dönemi gayet iyi hatırlıyor. Devlet havayolları Olympic Ariways'in yer hizmetleri sorumlusu olarak yüksek maaşlarla çalıştıktan sonra emekliye ayrılan Dimopulos, 1550 euro emekli maaşı almaya başlamış. Bu, Yunanistan koşullarına göre oldukça yüksek bir ücret. Ancak arka arkaya yürürlüğe konulan tasarruf programları nedeniyle maaşının yüzde 25'inden feragat etmek zorunda kalmış.

72 yaşındaki emekli şimdi her gün Atina'daki ATM'ler önünde günlük para çekme limiti olan 60 euroyu çekebilmek için kuyruğa giriyor. Zira bankaların kapatılması ve sermaye kontrollerinin yürürlüğe konulmasından sonra hiç kimse banka hesabından günde 60 eurodan fazla para çekemiyor. Avrupa Merkez Bankası, Yunanistan için acil yardım kredilerini (ELA) kaldırmama fakat hacmini de değiştirmeme kararı aldı. Yunanistan'da da bankaların çarşamba akşamına kadar kapalı kalması kararlaştırdı.

Dimopulos, yaşananlardan dolayı üzgün fakat başına daha kötü bir şey gelmemesinden ötürü mutlu. Emekli, “Neyse ki tasarruflarımı zamanında bankadan çekebildim. Bankadaki paramızın tehlikede olabileceğine dair bir önsezim vardı” diyor.

“Aldatılmışlık ve hayal kırıklığına uğratılmışlık hissi”

Thanassis ise hislerini “Kendimi berbat hissediyorum. Politikacılar beni büyük hayal kırıklığına uğrattı, aldatılmış gibiyim…” sözleriyle anlatıyor. 45 yaşındaki Atinalı Syriza sempatizanının başlardaki iyimserliği yerini öfkeye bırakmış: “Bürksel'de zorlu bir pazarlık yapıldığına bile inanmıyorum. Çünkü Angela Merkel'in basın toplantısında söylediklerini dikkatle izledim. Tsipras'ın Yunan meclisine getirmesi beklenen yasaların daha önceden hazırlandığını ve imzaya hazır hale getirildiğini söyledi. Bu her şeyin zaten önceden kararlaştırılmış olduğunu gösteriyor.”

Bir yayınevinde çalışan Thanassis, Yunanistan'ın uluslararası alacaklılarla anlaştıktan sonra da huzura kavuşacağına inanmadığını belirtiyor. “Küçük düşürülmüş bir ülke bir gün patlar, daha farklı bir şeyin olması mümkün değil” diye konuşan Thanassis, ülkede siyasi çalkantıların hakim olduğu bir sürecin başlayacağı görüşünde. Atinalı Thanassis, Tsipras'ın ya yeni bir koalisyon ortağı aramak zorunda kalacağı veya tüm partilerin bir araya gelerek bir koalisyon oluşturacağı tahmininde bulunuyor.

Syriza içinde bölünme

Hafta sonunda Euro Bölgesi liderleri ile Yunan hükümeti arasında varılan anlaşma Syriza'yı da ikiye böldü. Parti içindeki sol kanat, bir bildirili yayınlayarak parti yönetimini uyardı ve ‘ülkenin Avrupa ve Almanya hakimiyetindeki bir borç kolonisine dönüştürüldüğü' eleştirisinde bulundu. Meclis Grup Başkanı Nikos Filis verdikleri sözlerinden cayanları istifaya davet etti. Tsipras'a yönelik sert eleştirilerden kaçınmayan Meclis Başkanı Zoe Konstantunopolu ise istifa için bir neden görmediğini belirtti.