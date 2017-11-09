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Yunan gümrükçüler grev başlattı, sınır kapısından geçişler kontrollü sağlandı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı,  karşısındaki Kipi Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük personelinin 24 saat sürecek grevi nedeniyle saat 07

09 Kasım 2017 14:21

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'den Yunanistan\'a açılan İpsala Sınır Kapısı,  karşısındaki Kipi Gümrük Kapısı\'nda görevli gümrük personelinin 24 saat sürecek grevi nedeniyle saat 07.00\'den itibaren TIR geçişine kapatıldı. Sadece taze balık taşıyan TIR\'ların geçiş yapabildiği sınır kapısında, otomobil ve otobüslerin geçişleri ise kontrollü sağlanıyor.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan\'ın Kipi Gümrük Kapısı\'nda görevli gümrük personelinin başlattığı grev nedeniyle balık yüklü olanlar haricindeki TIR\'ların geçişine kapatıldı. Yaya, otomobil ve otobüs geçişlerinin ise kontrollü sağlandığı belirtildi. Sınır kapısında yoğunluk olmadığı ve Yunan gümrükçülerin 24 saat sürecek grevinin yarın saat 07.00\'de sona ereceği bildirildi.

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