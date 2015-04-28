Yunan golcü Gekas, Göztepe'yle anlaştı

Akhisar Belediyespor'da kadro dışı kalan ve sezon sonu ayrılması kesinleşen Theofanis Gekas, PTT 1. Lig'e yükselen Göztepe ile anlaştı. Başkan Mehmet Sepil yönetimindeki ilk sezonunda zirve ipini göğüsleyen, Süper Lig’e çıkmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başladı, hatta dev bir adım attı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Göztepe Akhisar Belediyespor’da Roberto Carlos’un kadro dışı bıraktığı Yunan yıldız Theofanis Gekas’la her konuda anlaşmaya vardı. Türkiye’de mutlu olduğunu ifade eden ve Yunanistan’a yakın olduğu için Ege civarındaki takımları tercih eden Gekas’ın bu nedenle Göztepe’den gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 24 Süper Lig maçında 12 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Metin Diyadin'le devam etmek istiyorlar

Bu arada gelecek sezon için de yola Metin Diyadin’le devam etmek isteyen Göztepe’de yönetimin tecrübeli hocadan takımda kalacak ve gidecek isimlerle ilgili de bir rapor istediği belirtiliyor. Diyadin sezon biter bitmez listesini hazırlayacak ve iç transferde de çalışmalar hemen başlayacak.

Karşıyaka'ya zeytin dalı

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, şampiyonluk coşkusundan çabuk sıyrılıp, ezeli rakipleri Karşıyaka’ya zeytin dalı uzattı. İki takım arasındaki rekabetin İzmir futboluna büyük katkı sağlayacağını söyleyen Papatya, “Kavgaları bir yana bırakıp, birlikte Süper Lig’e yürüyelim. İki camia da bunu hak ediyor. Dostça ama kıran kırana geçecek, heyecanı eksik olmayacak bir rekabet bizi bekliyor” dedi.

‘Bekle bizi süper lig'

Göztepe’de Suat Kaya’nın istifasının ardından 10’uncu haftada takımın başına geçen Metin Diyadin, daha önce futbolcu olarak şampiyonluk yaşadığı Sarı-Kırmızılı kulübe bu kez teknik direktör kimliği ile aynı mutluluğu tattırdı. 2000-2001’de Göztepe’de forma giyen Metin Diyadin, o sezon sonunda Süper Lig’e yükselen takımın kaptanlığını yapmıştı. Duygularının tarifsiz olduğunu ifade eden Metin Diyadin, “İlk sezonumuzda PTT 1. Lig’de de şampiyonluk yaşayacağız” sözlerini sarf etti.