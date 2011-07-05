-YUNAN GENELKURMAYI RUMLARI KIZDIRDI LEFKOŞA (A.A) - 05.07.2011 - Yayımladığı bir bültende ''KKTC'' ifadesi kullandığı belirtilen Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'na Rum basınından tepki geldi. Rum Fileleftheros gazetesi, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın AB'nin savaş grubu HELBROC'un 5 yıllık operasyonlarıyla ilgili bülteninde adanın kuzeyinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olarak isimlendirildiğini duydurdu. Bu gruba Yunanistan dışında Bulgaristan, Romanya ve Kıbrıs Rum kesiminin de katıldığını ifade eden gazete, söz konusu bültende ''Kıbrıs'la'' ilgili bir başlık bulunduğunu ve bu bölümde adanın coğrafyasına değinildiğini belirtti. Bu bölümde ''Kıbrıs'la'' ilgili bir takım genel coğrafi bilgiler verildiğini yazan gazete, ''gaf'' diye nitelediği paragrafı şöyle aktardı: ''Jeopolitik açıdan ada 4 ana bölüme ayrılır. Adanın 3'te ikisine, Güneyine (yüzde 59,74'üne) sahip olan uluslararası anlamda tanınmış hükümetiyle 'Kıbrıs Cumhuriyeti'. Sadece Türkiye tarafından tanınan ve adanın 3'te 1'ine, Kuzey'ine (yüzde 34,85'ine) sahip olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. BM kontrolündeki yeşil hat iki bölgeyi ayıran ara bölgeyi teşkil eder ve adanın yüzde 2,67'sini kapsar. Son olarak İngiliz egemenliği altındaki iki üs Ağrotur ve Dikelya'da bulunur ve geriye kalan yüzde 2,74'lük alanı kaplar.'' Gazete, ''Yunanlı askerler ve diplomatlar tüm NATO birimlerinde ve AB'de, 'işgal' altındaki Kıbrıs'ı KKTC olarak niteleyecek herhangi bir şeyi önleme çabası içindeyken, bu paragrafın bültende yer alması birçok soru işaretlerine yol açtı'' yorumunda bulundu.