Yunan gençlere çağrı: Hadi İstanbul'a geri dönelim

Dokuz yıldır İstanbul’da yaşayan ve şu sıralar İstanbul üzerine ikinci kitabını hazırlayan Yunan Aleksandros Massavetas, anne-babaları Türkiye’den göç eden Rumlara “Türkiye değişti. Ailelerinizi dinlemeyin, geri dönün. Bu hem sizin, hem de İstanbul’un hayrına olur” çağrısında bulundu.

“Gidenlerin İstanbul” adlı kitabı İngilizceden Yunanca'ya çevrilen Yunan gazeteci Aleksandros Massevetas, Hürriyet gazetesine konuştu. Massevetas anne-babaları Türkiye’den göç eden Rumları, İstanbul’a geri dönmeye çağırdı. Massevetas şöyle konuştu:

“Artık Türk toplumu, Rumların gitmesini İstanbul için kayıp sayıyor. Aileleri Yunanistan’a giden Rum gençlere, ‘Ailelerinizi dinlemeyin. Onlar bugünkü İstanbul’u bilmiyor. Geri dönün’ diyorum.”

Massavetas 2010 yılında İngilizce yazdığı “Gidenlerin İstanbul’u” kitabında, Rum, Ermeni, Yahudi, Levanten ve Rus azınlıkların izlerini takip edip İstanbul’un kozmopolit yapısını inceliyor. Kitap Yunancaya çevrildi. Messavetas, kitabın Türkçe’ye de çevrilmesini çok istiyor. Şu sıralarda ise “Fener, Balat, Ayvansaray” konulu ikinci kitabını hazırlıyor.



- İstanbul’a yerleşmenize aileniz ne dedi?

Annemin çok mutlu olduğunu söyleyemem. Akrabalarımdan, dostlarımdan “Deli misin” diyenler de oldu. İstanbul’a yerleştiğimde Türkiye 2001 krizini henüz atlatmamıştı. Yunanistan ise en parlak dönemini yaşıyordu. Tabii şimdi durum çok değişti.



- Niye İstanbul?

Turist olarak geldiğimde, Beyoğlu’na ilk çıktığımda kendime “Ben burada yaşamak istiyorum” dedim. İstanbul, doğduğum değil, yaşamayı seçtiğim şehir.



- Yunanlar, Türkleri tanıyor mu?

Hayır. İki halk arasında önemli farklılıklar var. Yunanistan’da Türkler ile ilgili önyargılar var. Türkler aslında çok nazik ve çok duygusal insanlar. Bazen bu duygusallıkları yanlış anlaşılmalara bile yol açıyor. Kolay kırılıyorlar. Romantik ve hatta melankolikler bile diyebilirim. Eğlenirken çalan müzik de melankolik. Sevdikleri Yunan şarkıları da öyle.



- İstanbul Rumları bugün ne durumda?

Eski nesil çok kötü şartlarda bu şehri terketmek zorunda bırakıldı. Kötü anıları var. Ama zaman değişti. Başka bir Türkiye var. Bu değişikliğin bence en önemli yanı da toplumun büyük bir kesiminde azınlıklara geçmişte reva görülen uygulamalar için pişmanlık duyması. Türk toplumu Rumların gitmesini artık İstanbul için kayıp sayıyor. Bugün İstanbul’da yaşayan Rum gençleri İstanbullu olmakla gurur duyuyorlar. Aileleri Yunanistan’a giden Rum gençlere de “Ailelerinizi dinlemeyin. Onlar bugünkü İstanbul’u bilmiyor. Geri dönün” çağrısında bulunuyorum.



- İstanbul’da mutlu musunuz?

Evet. Dostlarımın çoğu Türk. Bir tek o kış aylarındaki hüzünlü ortam olmasa... Bir de kentsel dönüşüm uğruna İstanbul’un eski yapısını kaybetmesine üzülüyorum.

İstanbulluyum diyen Yunan

Atina ve Cambridge Üniversitelerinde hukuk öğrenimi gören Aleksandos Massavetas gazeteci bir aileden geliyor. Bir süre önce kapanan Elefterotipia gazetesinin yıllarca yazı işleri müdürü ve köşeyazarı olan Yorgo Massavetas’ın oğlu olan Aleksandros, İstanbul’a yerleştikten sonra 5 yıl süreyle Yunanistan’ın saygın gazetelerinden Kathimerini’nin İstanbul muhabirliğini yaptı. Kendini “İstanbulluyum” diye tanıtıyor. İlk kez 2001 yılında ziyaret ettiği İstanbul’da daha ilk gün Beyoğlu’nda dolaştığında, bu şehirde yaşamaya karar vermiş.