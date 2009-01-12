Yunan geline Dışişleri onayı

Yunan Dışişleri’nde çalışan Viki, Paris’te tanıştığı Türk diplomat Cengiz Fırat için kariyerini bırakarak Ankara’ya geldi. Fırat’ın sonbaharda Dışişleri’ne yaptığı evlilik izni başvurusuna 3 ayda onay çıktı



Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin Rumlar ve Yunanlılarla sorunları gündemi işgal ederken, Türk Dişişleri Bakanlığı tarihte ilk kez aldığı örnek bir kararla bir diplomatının Yunanlı bir kadınla evlenebilmesinin önünü açtı. Tarihe geçen kararda süreç şöyle gelişti:



Avrupa Konseyi’nde de görev yapan Cengiz Fırat bundan önceki görev yeri olan Paris’te Yunan Dışişleri’nde çalışan Viki isminde Yunanlı bir kızla tanıştı. Kısa sürede aralarında ilişki ciddi bir hal aldı. Ancak geçen yaz Cengiz Fırat’ın tayini Ankara’ya çıktı. Viki de Paris’teki işini ve kariyerini bırakarak Cengiz Fırat ile Ankara’ya geldi. Bu arada, Fırat Dışişleri’nin Avrupa Birliği dairesinde çalışmaya başladı. Normalde, bir diplomatın bir yabancı ile evlenebilmesi için MİT ve diğer birimlerin incelemelerini içeren sıkı bir tahkikata dayalı izin gerekiyordu. Dışişleri’nde yabancılarla evlenenler olsa da ilk kez ’milli tehdit’ değerlendirmesinde diğer ülkelerden daha üstte yer alan Yunanistan’ın bir vatandaşı için evlilik başvurusu yapılacaktı. Ayrıca, bir Yunanlı ile evlenmek Fırat gibi başarılı bir diplomatın kariyerine de etki edebilirdi.



Ancak, Cengiz Fırat bütün bu bilinen zorluklara ve kız arkadaşının milliyetine rağmen geçen sonbaharda Dışişleri’ne resmi evlilik için başvurdu. 3 ay gibi bir sürede de beklenen izin geldi. Devletin ilgili isimleri arasında yapılan değerlendirmede de hiçbir sakınca görülmedi. Böylece tarihte ilk kez bir Türk diplomatının bir Yunanlı ile evlenebilmesinin önü açıldı. Bir diplomatın dediğine göre, 25 yıl öncesinde Yunanlı bir kız arkadaşı olan diplomat terfi bile ettirilmemişti.



Geçtiğimiz cuma günü de Fırat, mail aracılığı ile tüm arkadaşlarına bir ay sonraki düğünü için davetiyeleri gönderdi. Davetiyelerin gönderildiği isimleri arasında bakanlığın üst düzey isimleri de yer aldı. Cengiz Fırat, Dışişlerinin eski büyükelçilerinden olan Turan Fırat’ın oğlu. Turan Fırat aynı zamanda ’Dış Politikamızın Perde Arkası’ adlı 23 büyükelçinin görüşlerinin biraraya getirildiği ünlü kitabın da yazarı.

