Yunan geline Dışişleri onayı

Yunan Dışişleri’nde çalışan Viki, Paris’te tanıştığı Türk diplomat
Cengiz Fırat için kariyerini bırakarak Ankara’ya geldi. Fırat’ın
sonbaharda Dışişleri’ne yaptığı evlilik izni başvurusuna 3 ayda onay
çıktı
Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin Rumlar ve Yunanlılarla sorunları gündemi işgal
ederken, Türk Dişişleri Bakanlığı tarihte ilk kez aldığı örnek bir
kararla bir diplomatının Yunanlı bir kadınla evlenebilmesinin önünü
açtı. Tarihe geçen kararda süreç şöyle gelişti:
Avrupa
Konseyi’nde de görev yapan Cengiz Fırat bundan önceki görev yeri olan
Paris’te Yunan Dışişleri’nde çalışan Viki isminde Yunanlı bir kızla
tanıştı. Kısa sürede aralarında ilişki ciddi bir hal aldı. Ancak geçen
yaz Cengiz Fırat’ın tayini Ankara’ya çıktı. Viki de Paris’teki işini ve kariyerini bırakarak Cengiz Fırat ile Ankara’ya
geldi. Bu arada, Fırat Dışişleri’nin Avrupa Birliği dairesinde
çalışmaya başladı. Normalde, bir diplomatın bir yabancı ile
evlenebilmesi için MİT ve diğer birimlerin incelemelerini içeren sıkı
bir tahkikata dayalı izin gerekiyordu. Dışişleri’nde yabancılarla
evlenenler olsa da ilk kez ’milli tehdit’ değerlendirmesinde diğer
ülkelerden daha üstte yer alan Yunanistan’ın
bir vatandaşı için evlilik başvurusu yapılacaktı. Ayrıca, bir Yunanlı
ile evlenmek Fırat gibi başarılı bir diplomatın kariyerine de etki
edebilirdi.
Ancak, Cengiz Fırat bütün bu bilinen zorluklara ve
kız arkadaşının milliyetine rağmen geçen sonbaharda Dışişleri’ne resmi
evlilik için başvurdu. 3 ay gibi bir sürede de beklenen izin geldi.
Devletin ilgili isimleri arasında yapılan değerlendirmede de hiçbir
sakınca görülmedi. Böylece tarihte ilk kez bir Türk diplomatının bir
Yunanlı ile evlenebilmesinin önü açıldı. Bir diplomatın dediğine göre,
25 yıl öncesinde Yunanlı bir kız arkadaşı olan diplomat terfi bile
ettirilmemişti.
Geçtiğimiz cuma günü de Fırat, mail aracılığı
ile tüm arkadaşlarına bir ay sonraki düğünü için davetiyeleri gönderdi.
Davetiyelerin gönderildiği isimleri arasında bakanlığın üst düzey
isimleri de yer aldı. Cengiz Fırat, Dışişlerinin eski büyükelçilerinden
olan Turan Fırat’ın oğlu. Turan Fırat aynı zamanda ’Dış Politikamızın
Perde Arkası’ adlı 23 büyükelçinin görüşlerinin biraraya getirildiği
ünlü kitabın da yazarı.