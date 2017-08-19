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Dünya

Yunan gazetesinden 'otluk alanı yakmaya çalışan bir Türk yakalandı' iddiası

Io Chokona / Atina, 19 Ağustos  (DHA) – Yunanistan'da yayın yapan Proto Thema gazetesi bir Türk vatandaşının otluk bölgeyi yakmaya çalışırken yakalandığını iddia etti

19 Ağustos 2017 14:42

Io Chokona / Atina, 19 Ağustos  (DHA) – Yunanistan\'da yayın yapan Proto Thema gazetesi bir Türk vatandaşının otluk bölgeyi yakmaya çalışırken yakalandığını iddia etti.

Gazete, dün Egnatia Otoyolun’nda aracı ile seyreden bir Türk vatandaşının Ayios Nikolaos tünelinin çıkışında durup otoyolun kenarındaki otluk bölgeyi yakmaya çalışırken fark edildiğini; ihbar edilmesi sonrası bölgeye gelen polislerce yakalandığını yazdı. Gazete, Türk vatandaşının Yunanistan’a yasal yoldan girdiğini ancak sığınma talebinde bulunduğunu yazdı. Yakalanan zanlının Pazartesi mahkemeye sevk edileceğini yazdı.

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